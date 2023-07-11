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Наводнение в Западной Грузии: видео с места стихийного бедствия

Наводнение в Западной Грузии: видео с места стихийного бедствия

Регион Самегрело пострадал от сильных дождей. Разлившиеся реки затопили дворы – погибли домашние птицы, вода попала на первые этажи домов. Смотрите в видео... 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T18:06+0400

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В регионе был поврежден водопровод, из-за чего без питьевой воды остались около 32 тысяч человек в Сенаки и Поти. Вышедшая из берегов река Хобисцкали повредила магистральный газопровод, из-за чего подача газа полностью прекращена в Зугдиди, Хоби и Цаленджиху. В Озургети были затоплены дворы, сельскохозяйственные угодья, образовались оползни, повреждены крыши жилых домов, внутренние дороги и линии электропередач. Многие села остались без электричества.

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