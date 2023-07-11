https://sputnik-georgia.ru/20230711/navodnenie-v-zapadnoy-gruzii-video-s-mesta-stikhiynogo-bedstviya-279473561.html
Наводнение в Западной Грузии: видео с места стихийного бедствия
Наводнение в Западной Грузии: видео с места стихийного бедствия
Регион Самегрело пострадал от сильных дождей. Разлившиеся реки затопили дворы – погибли домашние птицы, вода попала на первые этажи домов. Смотрите в видео... 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T18:06+0400
2023-07-11T18:06+0400
2023-07-11T18:07+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
наводнение
стихийное бедствие
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279473065_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5bcdf6a7e2d126ed9da20e035a6cc4ef.jpg
В регионе был поврежден водопровод, из-за чего без питьевой воды остались около 32 тысяч человек в Сенаки и Поти. Вышедшая из берегов река Хобисцкали повредила магистральный газопровод, из-за чего подача газа полностью прекращена в Зугдиди, Хоби и Цаленджиху. В Озургети были затоплены дворы, сельскохозяйственные угодья, образовались оползни, повреждены крыши жилых домов, внутренние дороги и линии электропередач. Многие села остались без электричества.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279473065_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c1148638577772354e568d58c3b94b22.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, наводнение, стихийное бедствие, происшествия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, наводнение, стихийное бедствие, происшествия, видео
Наводнение в Западной Грузии: видео с места стихийного бедствия
18:06 11.07.2023 (обновлено: 18:07 11.07.2023)
Регион Самегрело пострадал от сильных дождей. Разлившиеся реки затопили дворы – погибли домашние птицы, вода попала на первые этажи домов. Смотрите в видео Sputnik Грузи кадры с места стихийного бедствия.
В регионе был поврежден водопровод, из-за чего без питьевой воды остались около 32 тысяч человек в Сенаки и Поти. Вышедшая из берегов река Хобисцкали повредила магистральный газопровод, из-за чего подача газа полностью прекращена в Зугдиди, Хоби и Цаленджиху. В Озургети были затоплены дворы, сельскохозяйственные угодья, образовались оползни, повреждены крыши жилых домов, внутренние дороги и линии электропередач. Многие села остались без электричества.