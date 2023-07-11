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Непогода в Батуми – в городе активно идут восстановительные работы
Непогода в Батуми – в городе активно идут восстановительные работы
Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии, местные власти борются с последствиями 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T12:02+0400
2023-07-11T12:02+0400
2023-07-11T12:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Восстановительные и очистительные работы в приморском городе Батуми (АР Аджария), где накануне из-за сильного дождя возникли инфраструктурные проблемы, идут полным ходом, соответствующие службы работают в чрезвычайном режиме, сообщил заявил вице-мэр города Леван Давитадзе. Накануне в Батуми из-за проливных дождей из берегов вышли реки. Сильный ветер повалил деревья и столбы, повредил линии электропередач. В нескольких местах сошел оползень.Автомобильное движение как общественного транспорта, так и легковых автомобилей осуществляется беспрепятственно, отметил он.К этому времени соответствующие службы продолжают очищать береговую линию Батуми и улицы города. Ливневые дожди на западе Грузии создали проблемы местным жителям. Из-за проливных дождей затоплены дворы и жилые дома, размыты дороги, часть жителей осталась без электричества. В понедельник вечером Кутаисский аэропорт временно приостановил работу, выполнение авиарейсов было восстановлено во вторник на рассвете. Между тем 11 июля ожидается усиление ветра западного направления, а на море 3-4-балльный шторм. Грузинские синоптики прогнозируют дожди, град и осадки до утра 12 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, непогода в грузии
Непогода в Батуми – в городе активно идут восстановительные работы
12:02 11.07.2023 (обновлено: 12:17 11.07.2023)
Непогода создала проблемы жителям Западной Грузии, местные власти борются с последствиями
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Восстановительные и очистительные работы в приморском городе Батуми (АР Аджария), где накануне из-за сильного дождя возникли инфраструктурные проблемы, идут полным ходом, соответствующие службы работают в чрезвычайном режиме, сообщил заявил вице-мэр города Леван Давитадзе.
Накануне в Батуми из-за проливных дождей из берегов вышли реки. Сильный ветер повалил деревья и столбы, повредил линии электропередач. В нескольких местах сошел оползень.
"Из-за обильных осадков в разных районах города возникли определенные сбои. Вышедшая из берегов река затопила часть дороги. На данный момент ситуация стабильная", – заявил Давитадзе.
Автомобильное движение как общественного транспорта, так и легковых автомобилей осуществляется беспрепятственно, отметил он.
К этому времени соответствующие службы продолжают очищать береговую линию Батуми и улицы города.
Ливневые дожди на западе Грузии создали проблемы местным жителям. Из-за проливных дождей затоплены дворы и жилые дома, размыты дороги, часть жителей осталась без электричества. В понедельник вечером Кутаисский аэропорт временно приостановил работу, выполнение авиарейсов было восстановлено во вторник на рассвете.
Между тем 11 июля ожидается усиление ветра западного направления, а на море 3-4-балльный шторм. Грузинские синоптики прогнозируют дожди, град и осадки до утра 12 июля.