https://sputnik-georgia.ru/20230711/opolzen-povredil-avtomobilnuyu-dorogu-na-zapade-gruzii--279457197.html

Оползень повредил автомобильную дорогу на западе Грузии

Оползень повредил автомобильную дорогу на западе Грузии

Непогода затронула сразу несколько сел района: повреждены дороги, затоплены дома, без электричества и воды осталось население нескольких городов 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T12:41+0400

2023-07-11T12:41+0400

2023-07-11T13:03+0400

стихийное бедствие

сенаки

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грузия

самегрело

регион самегрело-земо сванети

самегрело-земо сванети

непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Оползень, сошедший на границе сел Лесичине и Зана в регионе Самегрело-Земо Сванети, разрушил участок автомобильной дороги Чхороцку-Сенаки, в связи с чем передвижение транспортных средств на дороге запрещено, сообщается на сайте мэрии муниципалитета Чхороцку. По информации мэрии, на данном этапе ведутся работы по восстановлению альтернативной дороги. Передвигаться по объездному пути можно будет через несколько часов. В результате проливных дождей были затоплены первые этажи нескольких жилых домов, поля, улицы, а также отдельные районы сел и городов. Кроме того, в результаты непогоды население осталось без подачи питьевой воды, а жители административной единицы Накаиани – без электричества. На месте мобилизованы все соответствующие службы, которые работают в чрезвычайном режиме. Также в результате непогоды затоплены внутренние дороги в селах Цаленджихского муниципалитета. В селе Чквалери вышедшая из берегов река Морожа повредила габион, затоплены приусадебные участки. Между тем без подачи воды находятся 32 тыс. абонентов городов Сенаки и Поти. Вышедшая из берегов в результате ливней река Техура повредила инфраструктуру Объединенного водоснабжения – две центральные водопроводные трубы диаметром 300 мм в Сенаки и 700 мм в Поти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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