Оползень повредил автомобильную дорогу на западе Грузии
12:41 11.07.2023 (обновлено: 13:03 11.07.2023)
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha MunicipalityОползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha Municipality
Непогода затронула сразу несколько сел района: повреждены дороги, затоплены дома, без электричества и воды осталось население нескольких городов
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Оползень, сошедший на границе сел Лесичине и Зана в регионе Самегрело-Земо Сванети, разрушил участок автомобильной дороги Чхороцку-Сенаки, в связи с чем передвижение транспортных средств на дороге запрещено, сообщается на сайте мэрии муниципалитета Чхороцку.
По информации мэрии, на данном этапе ведутся работы по восстановлению альтернативной дороги. Передвигаться по объездному пути можно будет через несколько часов.
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha MunicipalityОползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
Оползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha Municipality
В результате проливных дождей были затоплены первые этажи нескольких жилых домов, поля, улицы, а также отдельные районы сел и городов.
Кроме того, в результаты непогоды население осталось без подачи питьевой воды, а жители административной единицы Накаиани – без электричества. На месте мобилизованы все соответствующие службы, которые работают в чрезвычайном режиме.
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha MunicipalityОползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
Оползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha Municipality
Также в результате непогоды затоплены внутренние дороги в селах Цаленджихского муниципалитета.
В селе Чквалери вышедшая из берегов река Морожа повредила габион, затоплены приусадебные участки.
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha MunicipalityОползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
Оползень повредил автомобильную дорогу в Самегрело
© Courtesy of City Hall of Tsalenjikha Municipality
Между тем без подачи воды находятся 32 тыс. абонентов городов Сенаки и Поти.
Вышедшая из берегов в результате ливней река Техура повредила инфраструктуру Объединенного водоснабжения – две центральные водопроводные трубы диаметром 300 мм в Сенаки и 700 мм в Поти.