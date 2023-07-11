https://sputnik-georgia.ru/20230711/peyzazhi-eda-i-razvlecheniya-dni-gor-2023-proydut-v-vysokogornykh-regionakh-gruzii-279463515.html

Пейзажи, еда и развлечения: "Дни гор 2023" пройдут в высокогорных регионах Грузии

Пейзажи, еда и развлечения: "Дни гор 2023" пройдут в высокогорных регионах Грузии

На празднике обещают музыкальные концерты, культурные мастер-классы, спортивные мероприятия и множество других развлечений 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T15:16+0400

2023-07-11T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Дни гор со множеством развлекательных мероприятий пройдут в высокогорных регионах Грузии 15 и 22 июля, говорится в сообщении правительства Грузии. Мероприятия будут проходить в Тушети, Рача, Имерети, Казбеги, Сванети и Гурия. В каждом краю анонсируются мероприятия, которые будут сочетать в себе гастрономические, культурные и образовательные компоненты. Программа: 15 июля Тушети, Омало Рача, Шови Имерети, Горди (защищенный лесопарк Дадиани) 22 июля Казбеги, лес Элиа Сванети, Местия (озеро Угвири) Гурия (парк Бахмаро) Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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горы, грузия, новости, общество, культура, анонсы