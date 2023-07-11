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https://sputnik-georgia.ru/20230711/predstaviteley-administratsiy-vosmi-rayonov-gruzii-nauchat-tratit-gossredstva-279478973.html
Представителей администраций восьми районов Грузии научат тратить госсредства
Представителей администраций восьми районов Грузии научат тратить госсредства
В рамках проекта планируется поддержать текущие реформы и реализовать новые инициативы, заявил замглавы Минфина 11.07.2023, Sputnik Грузия
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2023-07-11T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Проект "Надлежащее финансовое управление на местном уровне в Грузии", который поможет восьми районам лучше распределять бюджетные средства, представили в Тбилиси. Проект охватит районы Ахалцихе, Душети, Телави, Озургети, Рустави, Кеда, Хашури, Харагаули и финансируется правительством Германии при содействии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В свою очередь руководитель отдела сотрудничества в целях развития посольства Германии Лидия Кристман отметила, что проект внесет значительный вклад в процесс реформирования надлежащего финансового управления. Проект продлится три года и поможет муниципалитетам составлять бюджет в соответствии с поставленными целями с учетом сложных вопросов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, германия, бюджет грузии, министерство финансов грузии
грузия, новости, экономика, германия, бюджет грузии, министерство финансов грузии

Представителей администраций восьми районов Грузии научат тратить госсредства

22:57 11.07.2023 (обновлено: 23:17 11.07.2023)
© photo: Sputnik / StringerГород Телави, регион Кахети - панорамный вид со смотровой площадки
Город Телави, регион Кахети - панорамный вид со смотровой площадки - Sputnik Грузия, 1920, 11.07.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В рамках проекта планируется поддержать текущие реформы и реализовать новые инициативы, заявил замглавы Минфина
ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Проект "Надлежащее финансовое управление на местном уровне в Грузии", который поможет восьми районам лучше распределять бюджетные средства, представили в Тбилиси.
Проект охватит районы Ахалцихе, Душети, Телави, Озургети, Рустави, Кеда, Хашури, Харагаули и финансируется правительством Германии при содействии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ).

"В рамках проекта планируется поддержать текущие реформы и реализовать новые инициативы, что, в конечном счете, будет способствовать ориентированному на результат, подотчетному и совместному расходованию местных финансов в стране", – сказал заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе на презентации проекта.

В свою очередь руководитель отдела сотрудничества в целях развития посольства Германии Лидия Кристман отметила, что проект внесет значительный вклад в процесс реформирования надлежащего финансового управления.
Проект продлится три года и поможет муниципалитетам составлять бюджет в соответствии с поставленными целями с учетом сложных вопросов.
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