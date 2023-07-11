https://sputnik-georgia.ru/20230711/predstaviteley-administratsiy-vosmi-rayonov-gruzii-nauchat-tratit-gossredstva-279478973.html

Представителей администраций восьми районов Грузии научат тратить госсредства

Представителей администраций восьми районов Грузии научат тратить госсредства

В рамках проекта планируется поддержать текущие реформы и реализовать новые инициативы, заявил замглавы Минфина 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T22:57+0400

2023-07-11T22:57+0400

2023-07-11T23:17+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл – Sputnik. Проект "Надлежащее финансовое управление на местном уровне в Грузии", который поможет восьми районам лучше распределять бюджетные средства, представили в Тбилиси. Проект охватит районы Ахалцихе, Душети, Телави, Озургети, Рустави, Кеда, Хашури, Харагаули и финансируется правительством Германии при содействии Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). В свою очередь руководитель отдела сотрудничества в целях развития посольства Германии Лидия Кристман отметила, что проект внесет значительный вклад в процесс реформирования надлежащего финансового управления. Проект продлится три года и поможет муниципалитетам составлять бюджет в соответствии с поставленными целями с учетом сложных вопросов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, германия, бюджет грузии, министерство финансов грузии