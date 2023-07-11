https://sputnik-georgia.ru/20230711/tragediya-v-prigorode-tbilisi-podrostok-pogib-ot-udara-tokom-279452643.html
Трагедия в пригороде Тбилиси: подросток погиб от удара током
Трагедия в пригороде Тбилиси: подросток погиб от удара током
Мальчик дотронулся до провода, который кустарно проведен от столба освещения до беседки, сообщают СМИ 11.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-11T11:21+0400
2023-07-11T11:21+0400
2023-07-11T11:36+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
цкнети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276407115_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f295d900ce36c3850eaf6c60db49b08d.jpg
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Подросток погиб в результате удара током в поселке Цкнети в пригороде Тбилиси, куда приехал в гости, сообщает телеканал "Формула". По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы.Очевидцы инцидента попытались оказать подростку помощь до приезда скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.Всю ночь на месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Территория до этого времени оцеплена желтой лентой. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
цкнети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/04/276407115_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_30fb5b868c26e811b94a3103b4071854.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, цкнети
происшествия, грузия, новости, тбилиси, цкнети
Трагедия в пригороде Тбилиси: подросток погиб от удара током
11:21 11.07.2023 (обновлено: 11:36 11.07.2023)
Мальчик дотронулся до провода, который кустарно проведен от столба освещения до беседки, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Подросток погиб в результате удара током в поселке Цкнети в пригороде Тбилиси, куда приехал в гости, сообщает телеканал "Формула".
По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы.
Очевидцы инцидента попытались оказать подростку помощь до приезда скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.
Всю ночь на месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Территория до этого времени оцеплена желтой лентой.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии.