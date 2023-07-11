https://sputnik-georgia.ru/20230711/tragediya-v-prigorode-tbilisi-podrostok-pogib-ot-udara-tokom-279452643.html

Трагедия в пригороде Тбилиси: подросток погиб от удара током

Трагедия в пригороде Тбилиси: подросток погиб от удара током

Мальчик дотронулся до провода, который кустарно проведен от столба освещения до беседки, сообщают СМИ 11.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-11T11:21+0400

2023-07-11T11:21+0400

2023-07-11T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июл — Sputnik. Подросток погиб в результате удара током в поселке Цкнети в пригороде Тбилиси, куда приехал в гости, сообщает телеканал "Формула". По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы.Очевидцы инцидента попытались оказать подростку помощь до приезда скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.Всю ночь на месте происшествия работали экипажи патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Территория до этого времени оцеплена желтой лентой. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности приведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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