https://sputnik-georgia.ru/20230712/eks-glava-minzdrava-gruzii-otkazalsya-ot-svoego-mesta-v-parlamente-279489869.html

Экс-глава Минздрава Грузии отказался от своего места в парламенте

Экс-глава Минздрава Грузии отказался от своего места в парламенте

Слухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа в СМИ распространились еще в марте 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T13:39+0400

2023-07-12T13:39+0400

2023-07-12T13:43+0400

давид сергеенко

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кадагишвили

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит вопрос о досрочном лишении депутатских полномочий экс-министра здравоохранения Грузии, вице-спикера парламента и депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давида Сергеенко 14 июля. Согласно информации на сайте законодательного органа, вопрос на заседании представит глава комитета Ираклий Кадагишвили. Сергеенко попал в парламент десятого созыва от мажоритарного избирательного округа №3 (Сабуртало). Согласно "Избирательному кодексу Грузии", в случае исключения члена парламента, избранного по мажоритарному избирательному округу, промежуточные выборы в парламент Грузии проводятся в апреле или октябре. В случае прекращения полномочий мажоритарного депутата с 15 июня по 15 января промежуточные выборы проводятся в ближайший апрель. Кроме того, в год очередных парламентских выборов промежуточные выборы парламента Грузии не проводятся. Очередные парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года. Слухи о том, что Сергеенко намерен покинуть ряды законодательного органа в СМИ распространились еще в марте этого года. Тогда пять депутатов, которые прошли в парламент X созыва по партийному списку "Грузинской мечты", сложили свои депутатские полномочия, а их места в законодательном органе заняли следующие из списка. Тогда Сергеенко среди них не оказалось. Но в конце марта правящая партия отозвала его из двух парламентских комитетов - комитета защиты прав человека и гражданской интеграции, а также из комитета здравоохранения и социальных вопросов. Сам Сергеенко ранее на вопрос, оставляет ли он партию и мандат, не дал однозначного ответа. Лишь отметил, что для него парламент десятого созыва является последним местом работы на публичной службе и в политике. Сергеенко добавил, что предпочитает работать врачом. На сегодня парламентское большинство в законодательном органе страны представлено 84 депутатами. Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если число членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 74 депутатских кресла из 150. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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давид сергеенко, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кадагишвили, политика, грузия, новости, минздрав, парламент грузии