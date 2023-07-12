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Гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве, задержали в Польше – СМИ
Гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве, задержали в Польше – СМИ
Мужчину задержали по прилету из Кутаисского международного аэропорт 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T16:58+0400
2023-07-12T16:58+0400
2023-07-12T17:06+0400
происшествия
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польша
интерпол
казахстан
кутаисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Гражданина Грузии задержали в аэропорту Пирзовице (Польша) по обвинению в убийстве гражданина Казахстана, сообщила телекомпания "Рустави 2".По данных местных СМИ, 38-летнего мужчину разыскивал Интерпол. Мужчина был задержан после того, как прибыл в Польшу из Кутаисского международного аэропорта.Другие детали инцидента пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, польша, интерпол, казахстан, кутаисский международный аэропорт
происшествия, грузия, новости, польша, интерпол, казахстан, кутаисский международный аэропорт
Гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве, задержали в Польше – СМИ
16:58 12.07.2023 (обновлено: 17:06 12.07.2023)
Мужчину задержали по прилету из Кутаисского международного аэропорт
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Гражданина Грузии задержали в аэропорту Пирзовице (Польша) по обвинению в убийстве гражданина Казахстана, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По данных местных СМИ, 38-летнего мужчину разыскивал Интерпол. Мужчина был задержан после того, как прибыл в Польшу из Кутаисского международного аэропорта.
Другие детали инцидента пока не сообщаются.