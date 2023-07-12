https://sputnik-georgia.ru/20230712/grazhdanina-gruzii-obvinyaemogo-v-ubiystve-zaderzhali-v-polshe---smi-279496328.html

Гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве, задержали в Польше – СМИ

Гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве, задержали в Польше – СМИ

Мужчину задержали по прилету из Кутаисского международного аэропорт 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T16:58+0400

2023-07-12T16:58+0400

2023-07-12T17:06+0400

происшествия

грузия

новости

польша

интерпол

казахстан

кутаисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3e580e349fc893c6f372b783f4c61c5d.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Гражданина Грузии задержали в аэропорту Пирзовице (Польша) по обвинению в убийстве гражданина Казахстана, сообщила телекомпания "Рустави 2".По данных местных СМИ, 38-летнего мужчину разыскивал Интерпол. Мужчина был задержан после того, как прибыл в Польшу из Кутаисского международного аэропорта.Другие детали инцидента пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

польша

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, польша, интерпол, казахстан, кутаисский международный аэропорт