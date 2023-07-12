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Грозин о выборах в Узбекистане, провале США в Центральной Азии и будущем Евразии
Грозин о выборах в Узбекистане, провале США в Центральной Азии и будущем Евразии
Страны Центральной Азии не видят в Западе реальной альтернативы сотрудничества с Москвой, а потому ни угрозы, ни уговоры не помогут США и Европе ухудшить... 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T11:48+0400
2023-07-12T11:48+0400
2023-07-12T11:48+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. Что показали итоги досрочных выборов в Узбекистане? Над какими перспективными проектами сейчас работают Россия и страны Центральной Азии? Когда Узбекистан вступит в ЕАЭС? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, узбекистан, сша, москва, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, узбекистан, сша, москва, еаэс, видео
Грозин о выборах в Узбекистане, провале США в Центральной Азии и будущем Евразии
Страны Центральной Азии не видят в Западе реальной альтернативы сотрудничества с Москвой, а потому ни угрозы, ни уговоры не помогут США и Европе ухудшить отношения стран региона с Россией
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.
Что показали итоги досрочных выборов в Узбекистане? Над какими перспективными проектами сейчас работают Россия и страны Центральной Азии? Когда Узбекистан вступит в ЕАЭС?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.