https://sputnik-georgia.ru/20230712/kakaya-pogoda-budet-v-avguste-2023-narodnye-primety-na-konets-leta-279498454.html

Какая погода будет в августе 2023? Народные приметы на конец лета

Какая погода будет в августе 2023? Народные приметы на конец лета

Погода за первые полтора месяца лета 2023 года устойчивостью не отличалась - летнюю жару сменяли облачность, проливные дожди, а порой и холодные, порывистые... 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T18:59+0400

2023-07-12T18:59+0400

2023-07-12T18:59+0400

погода

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269809962_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_3f315788f1a62f41334de40e63ad3133.jpg

Синоптики и в августе прогнозируют погоду с "сюрпризами", однако прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, часто не сбываются. Какая погода будет в августе 2023 года по народным приметам – чем порадует конец лета, читайте в материале Sputnik Грузия. Приметы на погоду в августе Народные приметы августа 2023 года предсказывают, какая будет погода в конце лета, предстоящей осенью и зимой, а также будет ли урожайным год. Например, туман в августе с утра долго не рассеивается - значит весь день погода будет ясная, а алая заря и пенистая вода в речке предсказывают дождливую погоду. Похолодает, если пауки строят гнезда, а если муравьи спешат в муравейник - это явная примета, что пойдет сильный дождь. По народным приметам, засушливый август предвещает теплую и сухую осень, а если в конце лета часто гремит гром – значит осень будет долгой и дождливой. Богатый урожай орехов и грибов обещает теплый и дождливый август. Зима будет долгой и снежной, если в первую неделю августа погода не меняется, а если в конце лета выпал иней – это явная примета, что зима будет ранней и холодной. Много орехов и ягод в августе предсказывает морозную и снежную зиму, а если в конце лета много желудей на дубе – это примета, что зима будет мягкой. По народным приметам, ясную и теплую осень предвещают кустарники и деревья, заплетенные паутиной, а если аисты рано улетают - значит скоро похолодает. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

погода, справки