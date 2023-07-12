https://sputnik-georgia.ru/20230712/muzykalnyy-festival-samby-proydet-v-batumi-279488889.html

Музыкальный фестиваль самбы пройдет в Батуми

Музыкальный фестиваль самбы пройдет в Батуми

Гостям мероприятия обещают незабываемый вечер 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T15:19+0400

2023-07-12T15:19+0400

2023-07-12T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Первый музыкальный фестиваль самбы (Samba Music Festival) с участием бразильских и грузинских музыкантов пройдет 19 августа в курортном городе Батуми, говорится в сообщении организаторов. На фестивале выступят бразильский певец Sandami, музыкальный коллектив Carrapicho, гитарист Marcellus и другие. Среди грузинские артистов и музыкантов заявлены Кети Паресашвили (вокал), Лазаре Адамия (клавиши), Лело Хотивари (гитара), Деметре Гвенцадзе (бас-гитара) и другие. Мероприятие пройдет в Государственном батумском музыкальном центре при организации Центра культуры Грузии и "Самба проджект Джорджия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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