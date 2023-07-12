https://sputnik-georgia.ru/20230712/pervaya-zhenschina-voditel-avtobusa-poyavilas-v-batumi-279500508.html

Первая женщина-водитель автобуса появилась в Батуми

Первая женщина-водитель автобуса появилась в Батуми

Женщины-водители общественного транспорта для Грузии редкость 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T19:41+0400

2023-07-12T19:41+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Первая женщина-водитель Лия Беридзе начала работать на одном из рейсов общественного транспорта в Батуми (регион Аджария), сообщает мэрия черноморского города. Женщины-водители общественного транспорта для Грузии редкость. До сегодняшнего дня женщины-водители автобусов работали только в Тбилиси. А в остальных городах страны автобусы и маршрутные такси водят исключительно мужчины. Лия Беридзе после поздравлений градоначальника сказала, что, став водителем автобуса, исполнила свою детскую мечту. В данный момент в самом популярном черноморском городе Грузии идет обновление автобусного автопарка. Пока это единственный город, где ездят электроавтобусы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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батуми, тбилиси, грузия, новости, общество, аджария, женщины