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Первая женщина-водитель автобуса появилась в Батуми
Первая женщина-водитель автобуса появилась в Батуми
Женщины-водители общественного транспорта для Грузии редкость 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T19:41+0400
2023-07-12T19:41+0400
2023-07-12T19:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Первая женщина-водитель Лия Беридзе начала работать на одном из рейсов общественного транспорта в Батуми (регион Аджария), сообщает мэрия черноморского города. Женщины-водители общественного транспорта для Грузии редкость. До сегодняшнего дня женщины-водители автобусов работали только в Тбилиси. А в остальных городах страны автобусы и маршрутные такси водят исключительно мужчины. Лия Беридзе после поздравлений градоначальника сказала, что, став водителем автобуса, исполнила свою детскую мечту. В данный момент в самом популярном черноморском городе Грузии идет обновление автобусного автопарка. Пока это единственный город, где ездят электроавтобусы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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батуми, тбилиси, грузия, новости, общество, аджария, женщины
батуми, тбилиси, грузия, новости, общество, аджария, женщины
Первая женщина-водитель автобуса появилась в Батуми
Женщины-водители общественного транспорта для Грузии редкость
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Первая женщина-водитель Лия Беридзе начала работать на одном из рейсов общественного транспорта в Батуми (регион Аджария), сообщает мэрия черноморского города.
Женщины-водители общественного транспорта для Грузии редкость. До сегодняшнего дня женщины-водители автобусов работали только в Тбилиси. А в остальных городах страны автобусы и маршрутные такси водят исключительно мужчины.
"Я надеюсь, что прецедент трудоустройства женщины-водителя станет мотивацией и для других женщин", – заявил мэр Батуми Арчил Чиковани, который поздравил Лию с первым рабочим днем.
Лия Беридзе после поздравлений градоначальника сказала, что, став водителем автобуса, исполнила свою детскую мечту.
В данный момент в самом популярном черноморском городе Грузии идет обновление автобусного автопарка. Пока это единственный город, где ездят электроавтобусы.