https://sputnik-georgia.ru/20230712/pervyy-v-rossii-elektromototsikl-razrabotali-v-moskve-279503599.html

Первый в России электромотоцикл разработали в Москве

Первый в России электромотоцикл разработали в Москве

Максимальная скорость электромотоцикла — 200 километров в час 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T20:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Первый в России электромотоцикл Aurus Merlon создал московский производитель, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."В настоящее время мотоцикл проходит этап опытного тестирования, а серийное производство планируется запустить в начале 2024 года, отметил он.На электромотоцикле можно ездить при температуре до минус 25 градусов. Транспортное средство оснащено подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, а также функцией быстрой зарядки. Мотоцикл может разогнаться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час, запас хода — 200 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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