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Первый в России электромотоцикл разработали в Москве
Первый в России электромотоцикл разработали в Москве
Максимальная скорость электромотоцикла — 200 километров в час 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T20:40+0400
2023-07-12T20:40+0400
2023-07-12T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Первый в России электромотоцикл Aurus Merlon создал московский производитель, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."В настоящее время мотоцикл проходит этап опытного тестирования, а серийное производство планируется запустить в начале 2024 года, отметил он.На электромотоцикле можно ездить при температуре до минус 25 градусов. Транспортное средство оснащено подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, а также функцией быстрой зарядки. Мотоцикл может разогнаться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час, запас хода — 200 километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, россия, в мире, москва
новости, россия, в мире, москва
Первый в России электромотоцикл разработали в Москве
20:40 12.07.2023 (обновлено: 20:41 12.07.2023)
Максимальная скорость электромотоцикла — 200 километров в час
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik.
Первый в России электромотоцикл Aurus Merlon создал московский производитель, сообщает РИА Новости
со ссылкой на руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."
"Предприятие НАМИ первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов", — сказал Овчинский.
В настоящее время мотоцикл проходит этап опытного тестирования, а серийное производство планируется запустить в начале 2024 года, отметил он.
На электромотоцикле можно ездить при температуре до минус 25 градусов. Транспортное средство оснащено подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорной электронной приборной панелью, а также функцией быстрой зарядки.
Мотоцикл может разогнаться до 100 километров в час за 3,7 секунды. Максимальная скорость — 200 километров в час, запас хода — 200 километров.