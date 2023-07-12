https://sputnik-georgia.ru/20230712/planiruetsya-li-reforma-edinykh-natsionalnykh-ekzamenov-v-gruzii-otvet-ministra-279483860.html

Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра

Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра

Образование – это живой организм, который постоянно адаптируется и развивается, отметил глава Минобразования 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T10:44+0400

2023-07-12T10:44+0400

2023-07-12T11:02+0400

единые национальные экзамены

вступительные экзамены

георгий амилахвари

грузия

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277396264_0:79:2048:1232_1920x0_80_0_0_ddeb17234aa77385e3f051e0fb446934.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Реформирование Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) в течение ближайших двух лет не планируется, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. При этом глава ведомства пояснил, что изменения в процессе вступительных экзаменов могут быть внедрены после задействования новой модели финансирования для высших учреждений. По словам Георгия Амилахвари, на данный момент в Минобразования идет работа над созданием новой модели финансирования вузов, которая само собой повлечет за собой изменения, однако они не произойдут в ближайшие два года. ЕНЭ в Грузии проходят с 2005 года. В 2023 году для сдачи вступительных экзаменов зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей стране открылось 24 экзаменационных центра.Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененные с 2020 года "Общие навыки" абитуриенты сдают только, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

единые национальные экзамены, вступительные экзамены, георгий амилахвари, грузия, общество, новости