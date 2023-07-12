https://sputnik-georgia.ru/20230712/planiruetsya-li-reforma-edinykh-natsionalnykh-ekzamenov-v-gruzii-otvet-ministra-279483860.html
Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра
Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра
Образование – это живой организм, который постоянно адаптируется и развивается, отметил глава Минобразования 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T10:44+0400
2023-07-12T10:44+0400
2023-07-12T11:02+0400
единые национальные экзамены
вступительные экзамены
георгий амилахвари
грузия
общество
новости
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Реформирование Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) в течение ближайших двух лет не планируется, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари. При этом глава ведомства пояснил, что изменения в процессе вступительных экзаменов могут быть внедрены после задействования новой модели финансирования для высших учреждений. По словам Георгия Амилахвари, на данный момент в Минобразования идет работа над созданием новой модели финансирования вузов, которая само собой повлечет за собой изменения, однако они не произойдут в ближайшие два года. ЕНЭ в Грузии проходят с 2005 года. В 2023 году для сдачи вступительных экзаменов зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей стране открылось 24 экзаменационных центра.Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененные с 2020 года "Общие навыки" абитуриенты сдают только, если этого требует конкретный вуз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единые национальные экзамены, вступительные экзамены, георгий амилахвари, грузия, общество, новости
единые национальные экзамены, вступительные экзамены, георгий амилахвари, грузия, общество, новости
Планируется ли реформа Единых национальных экзаменов в Грузии? Ответ министра
10:44 12.07.2023 (обновлено: 11:02 12.07.2023)
Образование – это живой организм, который постоянно адаптируется и развивается, отметил глава Минобразования
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Реформирование Единых национальных экзаменов (ЕНЭ) в течение ближайших двух лет не планируется, заявил министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари.
При этом глава ведомства пояснил, что изменения в процессе вступительных экзаменов могут быть внедрены после задействования новой модели финансирования для высших учреждений.
"Со временем все нуждается в обновлении. Образование – это живой организм, который из года в год адаптируется и развивается. Особенно это происходит в период развития цифровых технологий, поэтому ясно, что в будущем будут определенные изменения", – сказал Амилахвари в эфире bmg.
По словам Георгия Амилахвари, на данный момент в Минобразования идет работа над созданием новой модели финансирования вузов, которая само собой повлечет за собой изменения, однако они не произойдут в ближайшие два года.
ЕНЭ в Грузии проходят с 2005 года. В 2023 году для сдачи вступительных экзаменов зарегистрировались более 45 тысяч человек. По всей стране открылось 24 экзаменационных центра.
Для того, чтобы стать студентом в Грузии, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один предмет по выбору. Отмененные с 2020 года "Общие навыки" абитуриенты сдают только, если этого требует конкретный вуз.