https://sputnik-georgia.ru/20230712/politicheskie-spekulyatsii-neumestny--mer-tbilisi-o-tragicheskoy-gibeli-podrostka-279491967.html

"Политические спекуляции неуместны" – мэр Тбилиси о трагической гибели подростка

"Политические спекуляции неуместны" – мэр Тбилиси о трагической гибели подростка

Каладзе призвал представителей СМИ не способствовать тиражированию лжи и дезинформации на фоне этой трагедии 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T14:59+0400

2023-07-12T14:59+0400

2023-07-12T15:01+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Любые политические спекуляции по поводу того, что гибель подростка в поселке Цхнети в пригороде Тбилиси якобы связана с инфраструктурными работами мэрии, являются неуместными, заявил мэр Каха Каладзе. По данным грузинских СМИ, 15-летний подросток в сквере дотронулся до провода, который был кустарно проведен от столба освещения до беседки. Рядом со сквером, по словам местных жителей, велись инфраструктурные работы. Мэр призвал представителей СМИ не способствовать тиражированию лжи и дезинформации на фоне этой трагедии. "Пусть никто не пытается набрать политические очки, используя это несчастье", – сказал Каладзе. Как отметил градоначальник, на месте несчастного случая электропровода были проведены самовольно и никакого разрешения на это мэрия не выдавала. Мэр также подчеркнул тот факт, что в установленных мэрией беседках электропроводка не проводится, за исключением нескольких парков городского значения. По словам Каладзе, следствие установит подробности происшествия и даст ответы на все вопросы. Мэр Тбилиси выразил соболезнования семье подростка и вместе с представителями столичного правительства почтил память погибшего минутой молчания. Несчастный случай произошел 10 июля. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ" УК Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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