https://sputnik-georgia.ru/20230712/popytku-nezakonnogo-vvoza-sigaret-presekli-na-granitsakh-gruzii-s-turtsiey-279496463.html
Попытку незаконного ввоза сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией
Попытку незаконного ввоза сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией
У правонарушителей, которые были оштрафованы, отобрали продукцию 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T18:00+0400
2023-07-12T18:00+0400
2023-07-12T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" и "Карцахи" (грузино-турецкая граница – ред.), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии. По информации ведомства, в результате детального осмотра как граждан разных стран, так и их багажа и транспортных средств, находящихся под их управлением, в общей сложности обнаружили 900 пачек (18 тысяч штук) незадекларированных сигарет. Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей отобрали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (387,6 доллара). Кроме того, у пятерых правонарушителей отобрали контрабандный товар, а так как нарушение было повторным, то каждый из них был оштрафован на сумму 3 000 лари (почти 1,2 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минфин грузии, службы доходов минфина грузии, грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", грузино-турецкая граница
минфин грузии, службы доходов минфина грузии, грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", грузино-турецкая граница
Попытку незаконного ввоза сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией
У правонарушителей, которые были оштрафованы, отобрали продукцию
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" и "Карцахи" (грузино-турецкая граница – ред.), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии.
По информации
ведомства, в результате детального осмотра как граждан разных стран, так и их багажа и транспортных средств, находящихся под их управлением, в общей сложности обнаружили 900 пачек (18 тысяч штук) незадекларированных сигарет.
Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей отобрали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (387,6 доллара).
Кроме того, у пятерых правонарушителей отобрали контрабандный товар, а так как нарушение было повторным, то каждый из них был оштрафован на сумму 3 000 лари (почти 1,2 тысячи долларов).