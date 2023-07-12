https://sputnik-georgia.ru/20230712/popytku-nezakonnogo-vvoza-sigaret-presekli-na-granitsakh-gruzii-s-turtsiey-279496463.html

Попытку незаконного ввоза сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией

Попытку незаконного ввоза сигарет пресекли на границах Грузии с Турцией

У правонарушителей, которые были оштрафованы, отобрали продукцию 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T18:00+0400

2023-07-12T18:00+0400

2023-07-12T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Незадекларированные сигареты изъяты грузинскими таможенниками на ТПП "Сарпи" и "Карцахи" (грузино-турецкая граница – ред.), сообщает Служба доходов министерства финансов Грузии. По информации ведомства, в результате детального осмотра как граждан разных стран, так и их багажа и транспортных средств, находящихся под их управлением, в общей сложности обнаружили 900 пачек (18 тысяч штук) незадекларированных сигарет. Согласно Таможенному кодексу Грузии, у правонарушителей отобрали продукцию. Им в качестве штрафа пришлось заплатить тысячу лари (387,6 доллара). Кроме того, у пятерых правонарушителей отобрали контрабандный товар, а так как нарушение было повторным, то каждый из них был оштрафован на сумму 3 000 лари (почти 1,2 тысячи долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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минфин грузии, службы доходов минфина грузии, грузия, новости, происшествия, турция, тпп "сарпи", грузино-турецкая граница