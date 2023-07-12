https://sputnik-georgia.ru/20230712/regiony-gruzii-podschityvayut-uscherb-ot-stikhii-i-vosstanavlivayut-infrastrukturu-279483497.html
Регионы Грузии подсчитывают ущерб от стихии и восстанавливают инфраструктуру
Регионы Грузии подсчитывают ущерб от стихии и восстанавливают инфраструктуру
Сильный ливень и ураган нанес значительный ущерб сразу нескольким районам Западной Грузии 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T10:23+0400
2023-07-12T10:23+0400
2023-07-12T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры идут в регионах Западной Грузии, которая пострадала в результате ливня и ветра, а соответствующие службы продолжают подсчет ущерба. В Батуми, который сильно пострадал от непогоды, продолжает приходить в себя. Здесь расчистили берег от грязи и камней, дороги – от поваленных деревьев, активно восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Соответствующие службы расчистили сточные каналы.В Сенакском районе региона Самегрело - Земо Сванети также активно идут очистительно-восстановительные работы. В местах, которые особенно пострадали в результате непогоды, мобилизована спецтехника, в чрезвычайном режиме работают сотрудники соответствующих служб. Паводки и вышедшие из берегов реки особенно создали проблемы жителям Сенакского района: были затоплены улицы, приусадебные угодья, даже первые этажи жилых домов, ливень повредил дороги и мосты. Создана комиссия, подсчитывающая ущерб. Сильные паводки повредили центральный газопровод в Самегрело. Из-за этого население Зугдиди и Цаленджиха не получают газ. По этой причине без воды остались более 32 тысяч абонентов Поти и Сенаки. В Гурии ликвидационные работы последствий непогоды также идут полным ходом. В регионе ливень затопил дворы домов, поля, развились оползневые процессы. Повреждены крыши жилых домов, внутренние дороги и линии электропередач. На данный момент основная часть проблем, вызванных из-за непогоды, решена, сообщают в мэрии Озургети. В Чохатаурском районе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Здесь обильные осадки повредили внутренние и центральные дороги, поля, приусадебные угодья, дома, мост и трубы. Повреждены линии электропередач, из-за чего сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями, "Сервис групп" и "Энерго-про Джорджия" работают в круглосуточном режиме. В селе Шуа Суреби сошел оползень. Дорога здесь уже расчищена. Электроэнергия к настоящему моменту восстановлена в селах Букнари и Квенобани. В Чохатаури очистили береговую линию, загрязненную из-за шторма. Очищен сточный канал. Служба озеленения работает в чрезвычайном режиме, очищая территории от поваленных деревьев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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непогода в грузии, гурия, западная грузия, батуми, новости, происшествия, грузия, стихийное бедствие
непогода в грузии, гурия, западная грузия, батуми, новости, происшествия, грузия, стихийное бедствие
Регионы Грузии подсчитывают ущерб от стихии и восстанавливают инфраструктуру
10:23 12.07.2023 (обновлено: 10:40 12.07.2023)
Сильный ливень и ураган нанес значительный ущерб сразу нескольким районам Западной Грузии
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Работы по восстановлению поврежденной инфраструктуры идут в регионах Западной Грузии, которая пострадала в результате ливня и ветра, а соответствующие службы продолжают подсчет ущерба.
В Батуми, который сильно пострадал от непогоды, продолжает приходить в себя. Здесь расчистили берег от грязи и камней, дороги – от поваленных деревьев, активно восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Соответствующие службы расчистили сточные каналы.
В Сенакском районе региона Самегрело - Земо Сванети также активно идут очистительно-восстановительные работы. В местах, которые особенно пострадали в результате непогоды, мобилизована спецтехника, в чрезвычайном режиме работают сотрудники соответствующих служб.
Паводки и вышедшие из берегов реки особенно создали проблемы жителям Сенакского района: были затоплены улицы, приусадебные угодья, даже первые этажи жилых домов, ливень повредил дороги и мосты. Создана комиссия, подсчитывающая ущерб.
Сильные паводки повредили центральный газопровод в Самегрело. Из-за этого население Зугдиди и Цаленджиха не получают газ. По этой причине без воды остались более 32 тысяч абонентов Поти и Сенаки.
В Гурии ликвидационные работы последствий непогоды также идут полным ходом. В регионе ливень затопил дворы домов, поля, развились оползневые процессы. Повреждены крыши жилых домов, внутренние дороги и линии электропередач.
На данный момент основная часть проблем, вызванных из-за непогоды, решена, сообщают в мэрии Озургети.
В Чохатаурском районе продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Здесь обильные осадки повредили внутренние и центральные дороги, поля, приусадебные угодья, дома, мост и трубы.
Повреждены линии электропередач, из-за чего сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями, "Сервис групп" и "Энерго-про Джорджия" работают в круглосуточном режиме.
В селе Шуа Суреби сошел оползень. Дорога здесь уже расчищена. Электроэнергия к настоящему моменту восстановлена в селах Букнари и Квенобани.
В Чохатаури очистили береговую линию, загрязненную из-за шторма. Очищен сточный канал. Служба озеленения работает в чрезвычайном режиме, очищая территории от поваленных деревьев.