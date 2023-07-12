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Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – последние данные
Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – последние данные
Грузия входит в тройку стран, куда Азербайджан поставляет газ 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T21:05+0400
2023-07-12T21:05+0400
2023-07-12T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Азербайджан экспортировал в Грузию 1,3 млрд кубометров газа в январе-июне 2023 года, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на министра энергетики Парвиза Шахбазова.В отчетный период Азербайджан экспортировал 12 млрд кубометров газа, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Кроме Грузии в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа, куда было экспортировано 5,7 млрд кубометров и Турция – 5 млрд. Всего в январе-июне 2023 года в Азербайджане было добыто 24,1 млрд кубометров газа, что на 3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.Кроме того, министр энергетики сообщил, что за шесть месяцев 2023 года добыча газового конденсата в Азербайджане составила 15,2 млн тонн, экспорт – 12,7 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, турция, европа, газ
экономика, грузия, новости, азербайджан, турция, европа, газ
Сколько газа Азербайджан экспортировал в Грузию – последние данные
21:05 12.07.2023 (обновлено: 21:41 12.07.2023)
Грузия входит в тройку стран, куда Азербайджан поставляет газ
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik.
Азербайджан экспортировал в Грузию 1,3 млрд кубометров газа в январе-июне 2023 года, сообщает Sputnik Азербайджан
со ссылкой на министра энергетики Парвиза Шахбазова.
В отчетный период Азербайджан экспортировал 12 млрд кубометров газа, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Кроме Грузии в тройку стран, куда экспортируется азербайджанский газ, входят Европа, куда было экспортировано 5,7 млрд кубометров и Турция – 5 млрд.
Всего в январе-июне 2023 года в Азербайджане было добыто 24,1 млрд кубометров газа, что на 3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, министр энергетики сообщил, что за шесть месяцев 2023 года добыча газового конденсата в Азербайджане составила 15,2 млн тонн, экспорт – 12,7 млн тонн.