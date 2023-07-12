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Станцию метро "Авлабари" в Тбилиси могут закрыть на две недели

Станцию метро "Авлабари" в Тбилиси могут закрыть на две недели

Проведено несколько экспертных исследований и подготовлен детальный проект демонтажа, отметил мэр 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T15:39+0400

2023-07-12T15:39+0400

2023-07-12T15:39+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует демонтировать железобетонную консоль на станции метро "Авлабари" и по этой причине метростанция может быть закрыта на две недели, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета. В том случае, если такая необходимость возникнет, то общество будет детально проинформировано об этом, сообщил мэр. Необходимость демонтажа возникла после того, как в процессе капитальных ремонтных работ и реконструкции верхнего вестибюля станции метро "Авлабари" на периметре арочной конструкции было выявлено аварийное положение. По словам Каладзе, было проведено несколько экспертных исследований и подготовлен детальный проект демонтажа, который направлен в Национальное бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Заключение бюро экспертизы должно направить в мэрию Тбилиси в ближайшие дни. После этого мэрия перенаправит заключение Агентству по техническому и строительному надзору Минэкономики для получения разрешения на демонтаж. Что касается ремонтных работ, проходящих на станции метро "Авлабари", то они завершатся к концу 2023 года, сообщил Каладзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, метро, тбилисский метрополитен, метрополитен, тбилисский метрополитен