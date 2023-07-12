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Трейлер врезался в легковушку на востоке Грузии, есть пострадавшие
Трейлер врезался в легковушку на востоке Грузии, есть пострадавшие
От столкновения пострадали люди, находящиеся в легковом автомобиле 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T13:33+0400
2023-07-12T13:33+0400
2023-07-12T13:33+0400
происшествия
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хашурский район
шида картли
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Трейлер врезался в легковую машину марки BMW в селе Осиаури Хашурского района (Шида Картли) на востоке Грузии, сообщает ТВ Пирвели. В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в легковой машине. На месте мобилизована полиция. О других деталях происшествия пока не сообщается. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, хашурский район, шида картли
происшествия, новости, грузия, хашурский район, шида картли
Трейлер врезался в легковушку на востоке Грузии, есть пострадавшие
От столкновения пострадали люди, находящиеся в легковом автомобиле
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Трейлер врезался в легковую машину марки BMW в селе Осиаури Хашурского района (Шида Картли) на востоке Грузии, сообщает ТВ Пирвели.
В результате ДТП пострадали два человека, которые находились в легковой машине.
На месте мобилизована полиция.
О других деталях происшествия пока не сообщается.