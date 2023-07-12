https://sputnik-georgia.ru/20230712/tsena-na-neft-brent-prevysila-80-dollarov-za-barrel-279496947.html

Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель

Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель

Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,87%, до 75,48 доллара 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T17:19+0400

2023-07-12T17:19+0400

2023-07-12T17:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мировая стоимость нефти 12 июля днем поднимается, между тем цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов.Так, по состоянию на 16:39 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,68% – до 79,94 доллара за баррель, минутами ранее стоимость поднималась выше 80 долларов впервые с 1 мая и достигала 80,03 доллара. Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,87%, до 75,48 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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