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Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель
Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель
Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,87%, до 75,48 доллара 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T17:19+0400
2023-07-12T17:19+0400
2023-07-12T17:19+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мировая стоимость нефти 12 июля днем поднимается, между тем цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов.Так, по состоянию на 16:39 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,68% – до 79,94 доллара за баррель, минутами ранее стоимость поднималась выше 80 долларов впервые с 1 мая и достигала 80,03 доллара. Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,87%, до 75,48 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, в мире, цены на нефть
экономика, новости, в мире, цены на нефть
Цена на нефть Brent превысила 80 долларов за баррель
Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,87%, до 75,48 доллара
ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Мировая стоимость нефти 12 июля днем поднимается, между тем цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель впервые с 1 мая, свидетельствуют данные торгов.
Так, по состоянию на 16:39 тбс цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,68% – до 79,94 доллара за баррель, минутами ранее стоимость поднималась выше 80 долларов впервые с 1 мая и достигала 80,03 доллара.
Цена августовских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,87%, до 75,48 доллара.