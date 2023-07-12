https://sputnik-georgia.ru/20230712/ushel-iz-zhizni-pisatel-milan-kundera-279493513.html
Ушел из жизни культовый писатель Милан Кундера
Ушел из жизни культовый писатель Милан Кундера
Автору "Невыносимой легкости бытия" было 94 года 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T15:33+0400
2023-07-12T15:33+0400
2023-07-12T15:41+0400
кто ушел из жизни в 2023 году?
новости
в мире
мировая культура
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24465/32/244653293_0:115:2459:1498_1920x0_80_0_0_0d2f20668e988800e3417002591a4f98.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Скончался знаменитый французский писатель чешского происхождения Милан Кундера – о кончине одного из культовых романистов XX века, автора "Невыносимой легкости бытия" сообщила Моравская государственная библиотека.Кундера скончался еще 11 июля, однако известно об этом стало сегодня, пишет Le Monde со ссылкой на его издателя. Писателю было 94 года.Милан Кундера (Milan Kundera) — выдающийся писатель-прозаик, переводчик, поэт, драматург. Родился в городе Брно (Чехословакия), в 1975 году эмигрировал во Францию. Писал как на чешском, так и на французском языке. Самые известные его произведения — романы "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24465/32/244653293_155:0:2304:1612_1920x0_80_0_0_a3a0d048401fd86805733e9b1898bc15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кто ушел из жизни в 2023 году?, новости, в мире, мировая культура, культура
кто ушел из жизни в 2023 году?, новости, в мире, мировая культура, культура
Ушел из жизни культовый писатель Милан Кундера
15:33 12.07.2023 (обновлено: 15:41 12.07.2023)
Автору "Невыносимой легкости бытия" было 94 года
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Скончался знаменитый французский писатель чешского происхождения Милан Кундера – о кончине одного из культовых романистов XX века, автора "Невыносимой легкости бытия" сообщила Моравская государственная библиотека.
Кундера скончался еще 11 июля, однако известно об этом стало сегодня, пишет
Le Monde со ссылкой на его издателя. Писателю было 94 года.
Милан Кундера (Milan Kundera) — выдающийся писатель-прозаик, переводчик, поэт, драматург. Родился в городе Брно (Чехословакия), в 1975 году эмигрировал во Францию. Писал как на чешском, так и на французском языке.
Самые известные его произведения — романы "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие".