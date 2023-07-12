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Ушел из жизни культовый писатель Милан Кундера

Ушел из жизни культовый писатель Милан Кундера

Автору "Невыносимой легкости бытия" было 94 года 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Скончался знаменитый французский писатель чешского происхождения Милан Кундера – о кончине одного из культовых романистов XX века, автора "Невыносимой легкости бытия" сообщила Моравская государственная библиотека.Кундера скончался еще 11 июля, однако известно об этом стало сегодня, пишет Le Monde со ссылкой на его издателя. Писателю было 94 года.Милан Кундера (Milan Kundera) — выдающийся писатель-прозаик, переводчик, поэт, драматург. Родился в городе Брно (Чехословакия), в 1975 году эмигрировал во Францию. Писал как на чешском, так и на французском языке. Самые известные его произведения — романы "Невыносимая легкость бытия", "Книга смеха и забвения", "Бессмертие".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кто ушел из жизни в 2023 году?, новости, в мире, мировая культура, культура