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Японский фестиваль Natsu Matsuri 2023 пройдет в Тбилиси

Японский фестиваль Natsu Matsuri 2023 пройдет в Тбилиси

Дресс-кода на мероприятии нет, но организаторы будут рады, если гости придут в японской одежде или косплее 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Фестиваль японского лета под названием "Нацу-Мацури" (Natsu Matsuri 2023) пройдет в столичном пространстве Silk Factory Studio 23 июля, говорится в сообщении организаторов. "Нацу-Мацури" – событие, которое предлагает незабываемое зрелище для любителей Японии и аниме. Фестиваль проводится с 2015 года и ежегодно собирает множество поклонников японской культуры. Традиционно его организаторами выступает Центр японского языка и культуры. На фестивале гости смогут насладиться японской обстановкой и сотней горящих японских фонариков. Будут обустроены различные тематические фотоуголки, прилавки, где можно будет купить мангу, аниме-фигурки, аниме-аксессуары, футболки и другое.Посетители смогут познакомиться и с японской кухней – традиционные блюда приготовят грузинские, японские и украинские повара. Музыкально мероприятие оформит вокальный ансамбль "Ямабико", который исполнит японские песни. В финале фестиваля состоится конкурс косплея, на котором будут объявлены его победители. Дресс-кода на мероприятии нет, однако организаторы будут рады, если гости придут в японской одежде или косплее, чтобы сделать мероприятие еще более красивым и зрелищным. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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