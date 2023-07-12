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Защита прав потребителей в Грузии: новые правила и штрафы
Защита прав потребителей в Грузии: новые правила и штрафы
В поправках определен минимальный размер штрафа, налагаемого на продавца в случае неисполнения решения антимонопольной службы 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T07:01+0400
2023-07-12T07:01+0400
2023-07-12T07:01+0400
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новости
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защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Поправки в закон "О защите прав потребителей", касающихся возвратов билетов на концерты и штрафов для продавцов, вступили в силу. Согласно новшествам, в случае онлайн или выездной покупки, покупатель не будет иметь права вернуть билет на спортивное или культурное мероприятие без указания какой-либо причины, если сам продавец не определит возможность , условия возврата указанного билета. Кроме того в поправках определен минимальный размер штрафа, налагаемого на продавца в случае неисполнения решения агентства или несвоевременного исполнения. Он составит 600 лари - до 2% от годового оборота предыдущий финансовый год. Закон "О защите прав потребителей" в Грузии появился в июне 2022 года и окончательно вступил в силу в ноябре того же года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей
Защита прав потребителей в Грузии: новые правила и штрафы
В поправках определен минимальный размер штрафа, налагаемого на продавца в случае неисполнения решения антимонопольной службы
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Поправки в закон "О защите прав потребителей", касающихся возвратов билетов на концерты и штрафов для продавцов, вступили в силу.
Согласно новшествам, в случае онлайн или выездной покупки, покупатель не будет иметь права вернуть билет на спортивное или культурное мероприятие без указания какой-либо причины, если сам продавец не определит возможность , условия возврата указанного билета.
Также с 1 августа 2023 года в случае неполучения или неполного получения информации от продавца, после надлежащего уведомления, продавцов Агентство конкуренции сможет штрафовать на 500 лари. В случае совершения того же деяния в течение одного года с момента наложения штрафа размер штрафа составит 1 тысячу лари.
Кроме того в поправках определен минимальный размер штрафа, налагаемого на продавца в случае неисполнения решения агентства или несвоевременного исполнения. Он составит 600 лари - до 2% от годового оборота предыдущий финансовый год.
Закон "О защите прав потребителей" в Грузии появился в июне 2022 года и окончательно вступил в силу в ноябре того же года.