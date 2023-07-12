https://sputnik-georgia.ru/20230712/zaschita-prav-potrebiteley-v-gruzii-novye-pravila-i-shtrafy-279480824.html

Защита прав потребителей в Грузии: новые правила и штрафы

Защита прав потребителей в Грузии: новые правила и штрафы

В поправках определен минимальный размер штрафа, налагаемого на продавца в случае неисполнения решения антимонопольной службы 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T07:01+0400

2023-07-12T07:01+0400

2023-07-12T07:01+0400

грузия

новости

общество

агентство конкуренции грузии

защита прав потребителей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23020/91/230209127_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c2051c52672b170268c192ff4b6a2f3a.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Поправки в закон "О защите прав потребителей", касающихся возвратов билетов на концерты и штрафов для продавцов, вступили в силу. Согласно новшествам, в случае онлайн или выездной покупки, покупатель не будет иметь права вернуть билет на спортивное или культурное мероприятие без указания какой-либо причины, если сам продавец не определит возможность , условия возврата указанного билета. Кроме того в поправках определен минимальный размер штрафа, налагаемого на продавца в случае неисполнения решения агентства или несвоевременного исполнения. Он составит 600 лари - до 2% от годового оборота предыдущий финансовый год. Закон "О защите прав потребителей" в Грузии появился в июне 2022 года и окончательно вступил в силу в ноябре того же года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство конкуренции грузии, защита прав потребителей