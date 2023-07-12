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Житель Батуми подозревается в изнасиловании дочери-подростка
Житель Батуми подозревается в изнасиловании дочери-подростка
И бабушка, и отец девочки страдают от алкогольной и наркотической зависимости, сообщают СМИ 12.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-12T15:58+0400
2023-07-12T15:58+0400
2023-07-12T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Полиция в Батуми задержала ранее судимого мужчину по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, сообщает телеканал "Рустави 2". В полицию, по данным телеканала, заявила подруга девочки, которой та рассказала о факте. Подросток жила с бабушкой, а мужчина несколько месяцев назад освободился из тюрьмы. По версии телеканала, и бабушка, и отец девочки страдают от алкогольной и наркотической зависимости. В данное время девочка, которую наблюдают врачи, находится в тяжелом эмоциональном состоянии, сообщает СМИ. Другие детали дела не сообщаются. МВД Грузии пока не делало официального комментария для СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, батуми
происшествия, новости, грузия, батуми
Житель Батуми подозревается в изнасиловании дочери-подростка
15:58 12.07.2023 (обновлено: 16:01 12.07.2023)
И бабушка, и отец девочки страдают от алкогольной и наркотической зависимости, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Полиция в Батуми задержала ранее судимого мужчину по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, сообщает телеканал "Рустави 2".
В полицию, по данным телеканала, заявила подруга девочки, которой та рассказала о факте. Подросток жила с бабушкой, а мужчина несколько месяцев назад освободился из тюрьмы.
По версии телеканала, и бабушка, и отец девочки страдают от алкогольной и наркотической зависимости.
В данное время девочка, которую наблюдают врачи, находится в тяжелом эмоциональном состоянии, сообщает СМИ. Другие детали дела не сообщаются.
МВД Грузии пока не делало официального комментария для СМИ.