https://sputnik-georgia.ru/20230712/zhitel-batumi-podozrevaetsya-v-iznasilovanii-docheri-podrostka-279494286.html

Житель Батуми подозревается в изнасиловании дочери-подростка

Житель Батуми подозревается в изнасиловании дочери-подростка

И бабушка, и отец девочки страдают от алкогольной и наркотической зависимости, сообщают СМИ 12.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-12T15:58+0400

2023-07-12T15:58+0400

2023-07-12T16:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. Полиция в Батуми задержала ранее судимого мужчину по обвинению в изнасиловании 13-летней дочери, сообщает телеканал "Рустави 2". В полицию, по данным телеканала, заявила подруга девочки, которой та рассказала о факте. Подросток жила с бабушкой, а мужчина несколько месяцев назад освободился из тюрьмы. По версии телеканала, и бабушка, и отец девочки страдают от алкогольной и наркотической зависимости. В данное время девочка, которую наблюдают врачи, находится в тяжелом эмоциональном состоянии, сообщает СМИ. Другие детали дела не сообщаются. МВД Грузии пока не делало официального комментария для СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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