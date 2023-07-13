https://sputnik-georgia.ru/20230713/dvizhenie-avtotransporta-v-tsentre-tbilisi-vremenno-budet-ogranicheno-279533325.html

Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено

Движение автотранспорта в центре Тбилиси временно будет ограничено

Ограничения будут введены в связи со съемками видеоролика, который готовят для того, чтобы болеть за сборную Грузии по регби 13.07.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 июл— Sputnik. Движение автотранспорта временно будет ограничено на улице Георгия Атонели в Тбилиси 14 июля с 10:00 до 20:00, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Ограничения будут введены в связи со съемками видеоролика, призывающего болеть за сборную Грузии по регби. В течение указанного времени движение транспорта будет ограничено с пересечения улиц Георгия Атонели и улицы Италии до улицы Вахтанга Орбелиани. Автотранспорт, который будет двигаться с улиц Солико Вирсаладзе и Гии Чантурия в направлении улиц Атонели сможет передвигаться с улицы Атонели через улицу Италии в направлении Сухого моста. Машины, направляющиеся от Сухого моста в направлении улицы Атонели, смогут передвигаться в направлении улиц Вирсаладзе и Чантурия. Транспорт, который будет подниматься с правой набережной Гамсахурдия (с улицы Рены Абжандадзе), сможет передвигаться в направлении улиц Орбелиани и Мтквари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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