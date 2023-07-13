https://sputnik-georgia.ru/20230713/gruziya-ogranichivaet-import-pshenitsy-279524535.html

Грузия ограничивает импорт пшеницы

Грузия ограничивает импорт пшеницы

В результате обильных осадков значительная часть урожая в регионе Кахети не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, из-за чего фермерам приходится... 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T17:51+0400

2023-07-13T17:51+0400

2023-07-13T18:09+0400

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правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Правительство Грузии приняло решение до 1 ноября 2023 ввести ограничение на импорт измельченной пшеницы. Решение было принято на Экономическом совете правительства. Причиной ограничения импорта стала непогода в регионе Кахети, основном регионе выращивания пшеницы в Грузии. Непогода и дожди в Кахети начались в мае и продолжились в июне. Дожди спровоцировали разлив рек и нанесли ущерб сельскому хозяйству в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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грузия, новости, экономика, кахети, зерно, непогода в грузии, правительство грузии