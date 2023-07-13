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Грузия ограничивает импорт пшеницы
Грузия ограничивает импорт пшеницы
В результате обильных осадков значительная часть урожая в регионе Кахети не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, из-за чего фермерам приходится... 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T17:51+0400
2023-07-13T17:51+0400
2023-07-13T18:09+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Правительство Грузии приняло решение до 1 ноября 2023 ввести ограничение на импорт измельченной пшеницы. Решение было принято на Экономическом совете правительства. Причиной ограничения импорта стала непогода в регионе Кахети, основном регионе выращивания пшеницы в Грузии. Непогода и дожди в Кахети начались в мае и продолжились в июне. Дожди спровоцировали разлив рек и нанесли ущерб сельскому хозяйству в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кахети, зерно, непогода в грузии, правительство грузии
Грузия ограничивает импорт пшеницы
17:51 13.07.2023 (обновлено: 18:09 13.07.2023)
В результате обильных осадков значительная часть урожая в регионе Кахети не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, из-за чего фермерам приходится реализовать пшеницу как фураж
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Правительство Грузии приняло решение до 1 ноября 2023 ввести ограничение на импорт измельченной пшеницы.
Решение было принято на Экономическом совете правительства.
Причиной ограничения импорта стала непогода в регионе Кахети, основном регионе выращивания пшеницы в Грузии.
"В результате обильных осадков значительная часть урожая в регионе Кахети не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, из-за чего фермерам приходится реализовать пшеницу как фураж. С целью содействия и беспрепятственного осуществления этого процесса принято решение до 1 ноября 2023 года ограничить импорт измельченной пшеницы", – говорится в сообщении правительства по итогам совета.
Непогода и дожди в Кахети начались в мае и продолжились в июне. Дожди спровоцировали разлив рек и нанесли ущерб сельскому хозяйству в регионе.