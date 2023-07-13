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Грузия проводит политику стратегического терпения – Чиковани
Грузия проводит политику стратегического терпения – Чиковани
Придет время, и все поймут, насколько правильна такая позиция действующих властей, отметил политик 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T12:22+0400
2023-07-13T12:22+0400
2023-07-13T12:34+0400
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ираклий гарибашвили
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти Грузии проводят политику стратегического терпения, исходя из национальных интересов страны, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, конечной целью которой является объединение страны. По мнению политика, в нынешней ситуации международные отношения очень чувствительны. "Мы, безусловно, хорошо понимаем цену партнерства, которое у нас есть, но в этом партнерстве, я думаю, мы имеем право иметь свой голос", – заявил Чиковани в эфире телеканала "Рустави 2". "Это каприз" – глава парламента Грузии о призыве Украины насчет Саакашвили>>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, украина, ираклий чиковани, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия
Грузия проводит политику стратегического терпения – Чиковани
12:22 13.07.2023 (обновлено: 12:34 13.07.2023)
Придет время, и все поймут, насколько правильна такая позиция действующих властей, отметил политик
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Власти Грузии проводят политику стратегического терпения, исходя из национальных интересов страны, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, конечной целью которой является объединение страны.
"Пройдет время, будут сделаны оценки, и все хорошо увидят, что политика, проводимая властями Грузии, является хорошо продуманной политикой, в определенной мере политикой, основанной на стратегическом терпении, и главная цель – чтобы национальные интересы Грузии были на первом месте", – заявил Чиковани.
По мнению политика, в нынешней ситуации международные отношения очень чувствительны.
"Мы, безусловно, хорошо понимаем цену партнерства, которое у нас есть, но в этом партнерстве, я думаю, мы имеем право иметь свой голос", – заявил Чиковани в эфире телеканала "Рустави 2
".
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.