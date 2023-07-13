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Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ
Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ
Обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T21:24+0400
2023-07-13T21:24+0400
2023-07-13T21:32+0400
в мире
россия
экономика
мвф
всемирный банк
обострение ситуации вокруг украины
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Козак добавила, что обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле. МВФ уже дважды в этом году улучшал оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России – вместо снижения в 2023 году на 3,3% теперь ожидается снижение на 0,2%.Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году – в диапазоне 0,5-2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, экономика, мвф, всемирный банк, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, экономика, мвф, всемирный банк, обострение ситуации вокруг украины
Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ
21:24 13.07.2023 (обновлено: 21:32 13.07.2023)
Обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"В целом влияние войны на российскую экономику остается существенным, но в то же время более мягким, чем первоначально ожидалось", – сообщила она на вопрос РИА Новости.
Козак добавила, что обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле.
МВФ уже дважды в этом году улучшал оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России – вместо снижения в 2023 году на 3,3% теперь ожидается снижение на 0,2%.
Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году – в диапазоне 0,5-2%.