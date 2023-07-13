https://sputnik-georgia.ru/20230713/kak-konflikt-na-ukraine-vliyaet-na-ekonomiku-rossii---otsenka-mvf-279532117.html

Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ

Как конфликт на Украине влияет на экономику России – оценка МВФ

Обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T21:24+0400

2023-07-13T21:24+0400

2023-07-13T21:32+0400

в мире

россия

экономика

мвф

всемирный банк

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Конфликт на Украине, по оценке Международного валютного фонда (МВФ), слабее влияет на экономику России, чем ожидалось изначально, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. Козак добавила, что обновленный прогноз МВФ по росту российской экономики будет представлен позднее в июле. МВФ уже дважды в этом году улучшал оценки по экономике России. Фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,7%. В середине апреля Всемирный банк также опубликовал уточненный прогноз о динамике экономики России – вместо снижения в 2023 году на 3,3% теперь ожидается снижение на 0,2%.Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. Банк России также ждет рост экономики страны в 2023 году – в диапазоне 0,5-2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

в мире, россия, экономика, мвф, всемирный банк, обострение ситуации вокруг украины