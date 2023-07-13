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Какая погода ждет жителей Грузии? – прогноз синоптиков
Какая погода ждет жителей Грузии? – прогноз синоптиков
В Тбилиси до 14 июля сохранится погода без осадков, воздух прогреется до +32...+34 градусов тепла 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T18:52+0400
2023-07-13T18:52+0400
2023-07-13T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится в Грузии до 15 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. В Грузии 15-17 июля временами ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +32...+34 градусов тепла. В Западной Грузии 16-17 июля температура упадет на 3-4 градуса. В Тбилиси до 14 июля сохранится погода без осадков. В остальные дни во второй половине дня ожидается короткий дождь с грозой. Воздух прогреется до +32...+34 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какая погода ждет жителей Грузии? – прогноз синоптиков
18:52 13.07.2023 (обновлено: 19:34 13.07.2023)
В Тбилиси до 14 июля сохранится погода без осадков, воздух прогреется до +32...+34 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится в Грузии до 15 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
В Грузии 15-17 июля временами ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +32...+34 градусов тепла.
В Западной Грузии 16-17 июля температура упадет на 3-4 градуса.
В Тбилиси до 14 июля сохранится погода без осадков. В остальные дни во второй половине дня ожидается короткий дождь с грозой. Воздух прогреется до +32...+34 градусов тепла.