https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii--prognoz-sinoptikov-279527141.html

Какая погода ждет жителей Грузии? – прогноз синоптиков

Какая погода ждет жителей Грузии? – прогноз синоптиков

В Тбилиси до 14 июля сохранится погода без осадков, воздух прогреется до +32...+34 градусов тепла 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T18:52+0400

2023-07-13T18:52+0400

2023-07-13T19:34+0400

грузия

новости

погода

национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Теплая погода без осадков сохранится в Грузии до 15 июля, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. В Грузии 15-17 июля временами ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +32...+34 градусов тепла. В Западной Грузии 16-17 июля температура упадет на 3-4 градуса. В Тбилиси до 14 июля сохранится погода без осадков. В остальные дни во второй половине дня ожидается короткий дождь с грозой. Воздух прогреется до +32...+34 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии