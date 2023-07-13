https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakogo-chisla-nachinaetsya-uspenskiy-post-v-2023-tserkovnyy-kalendar-279517551.html

Какого числа начинается Успенский пост в 2023? Церковный календарь

Какого числа начинается Успенский пост в 2023? Церковный календарь

Успенский пост – один из многодневных постов церковного календаря, который верующие соблюдают перед праздником Успения Пресвятой Богородицы 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T14:01+0400

2023-07-13T14:01+0400

2023-07-13T14:02+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/10/276769727_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_b472f15bf011800214ae9ea13f531197.jpg

Успение Пресвятой Богородицы – одно из двенадцати главных торжеств церковного календаря, которое православные ежегодно отмечают 28 августа. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какого числа в 2023 году начинается Успенский пост по церковному календарю. Какого числа начинается? Успенский – единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице – по церковному календарю ежегодно начинается 14 августа. Божья Матерь – самое почитаемое лицо после Спасителя. Успению Богородицы посвящены многочисленные храмы и монастыри, построенные по всему миру. В Грузии, которая считается страной-уделом Божьей Матери, Успение Пресвятой Богородицы – это одно из самых почитаемых торжеств. День Успения Богородицы в Грузии называют Мариамоба – он является в стране государственным праздником и выходным днем. Церковный календарь Успенский пост установили в первые века христианства. Правда, сначала в августе соблюдали два поста: Преображенский и Успенский, установленные позже Великого и Рождественского. Разделял посты праздник Преображения Господня – торжество по церковному календарю празднуют 19 августа. Объединил посты в единый Успенский император Лев VI Мудрый. Однако окончательно Успенский пост установили в 1166-м на Константинопольском Соборе, который проходил под представительством патриарха Луки. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки