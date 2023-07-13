https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakogo-chisla-nachinaetsya-uspenskiy-post-v-2023-tserkovnyy-kalendar-279517551.html
Какого числа начинается Успенский пост в 2023? Церковный календарь
Какого числа начинается Успенский пост в 2023? Церковный календарь
Успенский пост – один из многодневных постов церковного календаря, который верующие соблюдают перед праздником Успения Пресвятой Богородицы 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T14:01+0400
2023-07-13T14:01+0400
2023-07-13T14:02+0400
справки
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Успение Пресвятой Богородицы – одно из двенадцати главных торжеств церковного календаря, которое православные ежегодно отмечают 28 августа. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какого числа в 2023 году начинается Успенский пост по церковному календарю. Какого числа начинается? Успенский – единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице – по церковному календарю ежегодно начинается 14 августа. Божья Матерь – самое почитаемое лицо после Спасителя. Успению Богородицы посвящены многочисленные храмы и монастыри, построенные по всему миру. В Грузии, которая считается страной-уделом Божьей Матери, Успение Пресвятой Богородицы – это одно из самых почитаемых торжеств. День Успения Богородицы в Грузии называют Мариамоба – он является в стране государственным праздником и выходным днем. Церковный календарь Успенский пост установили в первые века христианства. Правда, сначала в августе соблюдали два поста: Преображенский и Успенский, установленные позже Великого и Рождественского. Разделял посты праздник Преображения Господня – торжество по церковному календарю празднуют 19 августа. Объединил посты в единый Успенский император Лев VI Мудрый. Однако окончательно Успенский пост установили в 1166-м на Константинопольском Соборе, который проходил под представительством патриарха Луки. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какого числа начинается Успенский пост в 2023? Церковный календарь
14:01 13.07.2023 (обновлено: 14:02 13.07.2023)
Успенский пост – один из многодневных постов церковного календаря, который верующие соблюдают перед праздником Успения Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы – одно из двенадцати главных торжеств церковного календаря, которое православные ежегодно отмечают 28 августа.
Из материала Sputnik Грузия
вы узнаете, какого числа в 2023 году начинается Успенский пост по церковному календарю.
Какого числа начинается?
Успенский – единственный пост, посвященный Пресвятой Богородице – по церковному календарю ежегодно начинается 14 августа.
Божья Матерь – самое почитаемое лицо после Спасителя. Успению Богородицы посвящены многочисленные храмы и монастыри, построенные по всему миру.
В Грузии, которая считается страной-уделом Божьей Матери, Успение Пресвятой Богородицы – это одно из самых почитаемых торжеств.
День Успения Богородицы в Грузии называют Мариамоба – он является в стране государственным праздником и выходным днем.
Церковный календарь
Успенский пост установили в первые века христианства. Правда, сначала в августе соблюдали два поста: Преображенский и Успенский, установленные позже Великого и Рождественского. Разделял посты праздник Преображения Господня – торжество по церковному календарю празднуют 19 августа.
Объединил посты в единый Успенский император Лев VI Мудрый. Однако окончательно Успенский пост установили в 1166-м на Константинопольском Соборе, который проходил под представительством патриарха Луки.
Материал подготовлен на основе открытых источников.