https://sputnik-georgia.ru/20230713/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-13-iyulya-2023-279497711.html
Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2023
Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2023
По православному церковному календарю 13 июля 2023 празднуется Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T01:01+0400
2023-07-13T01:01+0400
2023-07-13T01:01+0400
церковный праздник
религия
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андрей первозванный
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праздник
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Sputnik Грузия рассказывает, почему эти святые упоминается в церковном календаре 13 июля в один день.Собор двенадцати апостоловПо церковному календарю 13 июля празднуют Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых.Церковь каждого из двенадцати апостолов чествует в разное время года, а общее празднование установили на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла с IV века.После избрания Иисусом первых двенадцати учеников, они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за Учителем, разделяя Его лишения и страдания.Первыми учениками и свидетелями последних месяцев жизни Спасителя стали Симон-Петр, его брат Андрей Первозванный, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Филипп, Варфоломей, Симон Канонит, Фома, Фаддей и Иуда Искариот.Только один из двенадцати избранных не выдержал возложенной миссии. Им был Иуда Искариот, предавший Христа, место которого занял Левий Матфей.Апостолы после распятия, воскресения и вознесения Спасителя, получив дар пророчествовать и исцелять от Святого Духа в виде огненных языков, разошлись по миру и проповедовали Христово учение в самых дальних его уголках.Своей смертью из двенадцати апостолов умер только Иоанн Богослов. Остальных казнили. Истории деятельности и жизни учеников Христа изложены в Евангелии и книге "Деяния святых апостолов".Апостол Павел, носивший до крещения имя Савл, чудесным образом призванный Господом на апостольское служение, не знал Иисуса в Его земной жизни и жестоко преследовал Его учеников и христиан в целом.Павел, среди благовестников Святого Евангелия, занимает особое место, хотя не входит в число ни 12, ни 70 апостолов, и именуется вместе с Петром первоверховным за огромный вклад в распространение христианской религии.ИмениныПо церковному календарю 13 июля именины отмечают Динара, Арсений, Андрей, Варфоломей, Василий, Иаков, Иона, Иоанн, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Софроний, Тихон, Тимофей, Филипп и Фома.Материал подготовлен на основе открытых источников
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церковный праздник, религия , справки , андрей первозванный, религиозный праздник, календарь религиозных праздников, праздник
церковный праздник, религия , справки , андрей первозванный, религиозный праздник, календарь религиозных праздников, праздник
Какой сегодня церковный праздник: 13 июля 2023
По православному церковному календарю 13 июля 2023 празднуется Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых
Sputnik Грузия
рассказывает, почему эти святые упоминается в церковном календаре 13 июля в один день.
Собор двенадцати апостолов
По церковному календарю 13 июля празднуют Собор cвятых славных и всехвальных двенадцати апостолов Христовых.
Церковь каждого из двенадцати апостолов чествует в разное время года, а общее празднование установили на следующий день после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла с IV века.
После избрания Иисусом первых двенадцати учеников, они, оставив родных, дома и дела, неотлучно следовали за Учителем, разделяя Его лишения и страдания.
Первыми учениками и свидетелями последних месяцев жизни Спасителя стали Симон-Петр, его брат Андрей Первозванный, Иоанн Богослов и его брат Иаков, Матфей и его брат Иаков Алфеев, Филипп, Варфоломей, Симон Канонит, Фома, Фаддей и Иуда Искариот.
Только один из двенадцати избранных не выдержал возложенной миссии. Им был Иуда Искариот, предавший Христа, место которого занял Левий Матфей.
Апостолы после распятия, воскресения и вознесения Спасителя, получив дар пророчествовать и исцелять от Святого Духа в виде огненных языков, разошлись по миру и проповедовали Христово учение в самых дальних его уголках.
Своей смертью из двенадцати апостолов умер только Иоанн Богослов. Остальных казнили. Истории деятельности и жизни учеников Христа изложены в Евангелии и книге "Деяния святых апостолов".
Апостол Павел, носивший до крещения имя Савл, чудесным образом призванный Господом на апостольское служение, не знал Иисуса в Его земной жизни и жестоко преследовал Его учеников и христиан в целом.
Павел, среди благовестников Святого Евангелия, занимает особое место, хотя не входит в число ни 12, ни 70 апостолов, и именуется вместе с Петром первоверховным за огромный вклад в распространение христианской религии.
Именины
По церковному календарю 13 июля именины отмечают Динара, Арсений, Андрей, Варфоломей, Василий, Иаков, Иона, Иоанн, Матфей, Михаил, Никон, Петр, Стефан, Софроний, Тихон, Тимофей, Филипп и Фома.
Материал подготовлен на основе открытых источников