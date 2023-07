https://sputnik-georgia.ru/20230713/malchik-s-mechtami-aleksandr-zazarashvili-provedet-solnyy-kontsert-v-nyu-yorke-279518401.html

"Мальчик с мечтами": Александр Зазарашвили проведет сольный концерт в Нью-Йорке

У публики будет возможность услышать новые композиции 13.07.2023, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Грузинский певец Александр Зазарашвили, которого прозвали "грузинским Робертино Лоретти", анонсировал сольный концерт в Нью-Йорке 5 ноября. На концерте юный певец представит свой новый альбом "Мальчик с мечтами", над которым работал два года.На его концерте также будет присутствовать признанный во всем мире вокальный педагог Шерил Портер, которая работала с такими звездами мирового масштаба, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти, Андреа Бочелли и другими. Успех Александра Зазарашвили начался с победы в пятом сезоне украинского музыкального проекта "Голос. Дети". Тогда же мальчика из Грузии назвали "грузинским Робертино Лоретти". Александр исполнил композицию Нино Катамадзе "Кучаши эртхел" (Once In The Street) на грузинском языке и произвел фурор на проекте. После Украины о талантливом мальчике из Грузии узнали и в США. Александр успешно выступил на сцене одного из самых престижных концертных залов в Карнеги-холле и дал еще несколько концертов в городах США. В сентябре 2019 года певец выступил в нью-йоркском ресторане LORD на вечере "Встречайте Александра Зазарашвили" (Meet Alexsandre Zazarashvili), а потом – на концертах The Voices of Ukraine and Georgia в Филадельфии и Нью-Джерси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

