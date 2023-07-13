https://sputnik-georgia.ru/20230713/ocharovanie-i-truschoby-starogo-tbilisi-279521344.html

Очарование и трущобы старого Тбилиси

Очарование и трущобы старого Тбилиси

Новичок в Грузии, как правило, начинает свое знакомство с прекрасным Тбилиси со Старого города, прогулкой по улице Леселидзе. Однако стоит ему свернуть вправо... 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T16:28+0400

2023-07-13T16:28+0400

2023-07-13T16:41+0400

грузия

общество

тбилиси

репортаж sputnik грузия

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Это, конечно, настоящий музей под открытым небом, но почему нередко заселенные людьми почти развалины не заменяются современной, высокоприбыльной инфраструктурой гостиниц, ресторанов, кафе, магазинов и лавочек, ко всеобщему удовольствию туристов, владельцев и госбюджета. Разбираемся вместе с Александром Квелашвили, владельцем потрясающе красивого дома с марани на улице Серебряной (Верцхли на грузинском). Алеко очень активный человек, работал в правительстве Грузии, был вице-губернатором в Гурии (Западная Грузия), занимался и продолжает успешно заниматься самым разными бизнесами. Но у него и его семьи всегда была мечта – построить дом в сердце старого Тбилиси. И как только семейные финансы позволили, они к этому приступили. Это было очень сложно, очень тяжело, заняло несколько лет, но это другая, отдельная история. Главное, что в 2010 году его дом стал и до сегодняшнего дня остается главным украшением улицы Верцхли, а уже в 2011 году он заслуженно занял первое место в архитектурном конкурсе по Старому Тбилиси. Проект делал известный тбилисский архитектор Тамаз Георгадзе, который украсил дом с балконами оригинальной резьбой в старо-тбилисском стиле, на основе коллекции из 25 лучших орнаментов, заимствованных у самых известных и красивых балконов старого Тбилиси. Сам дом построен только из натуральных материалов – красный кирпич, стекло, дерево, камень, а в окна вставлены деревянные жалюзи. У дома есть просторный двор (и перед домом и сзади), что очень ценно в Старом городе с его плотной застройкой. Здесь можно посидеть в тени деревьев и дома в жаркую погоду, и посмаковать турецкий кофе. Алеко увлеченно рассказывает, что его дом построен на месте старинного (300-летнего) погреба, принадлежавшего генералу Тимченко, сосланному в Тбилиси в конце 18 века, когда Грузия подписала Георгиевский трактат (1783 г.). Сам дом сохранился до сих пор, а живут в нем потомки того самого генерала. По их семейным преданиям, частым гостем в этом погребе бывал знаменитый французский писатель Александр Дюма. Жил он неподалеку, сразу за домом Тимченко. Сейчас там улица Дюма, а в самом доме писателя расположена гостиница "Le Caucase". В трехэтажном доме Алеко по одному этажу занимают апартаменты люкс-класса, более чем востребованные туристами. А "клубничка" на тортике этого фантастического дома – это марани, о котором расскажем в следующий раз, когда закончим с серьезными вопросами. Так почему же столько лет дом Алеко (кстати, надо бы ему придумать название – ждем предложений от читателей) продолжает, за немногими исключениями, стоять в окружении трущоб и развалин. "Разве его пример – другим не наука?" Алеко вспоминает, что в первые годы после постройки дома некоторые туристы боялись останавливаться у него. Вокруг трущобы, собаки, ночью на улице стаи бездомных собак, встречаются пьяные мужчины и бесхозные дети, из семей приезжих, приехавших из регионов на заработки и арендующих местные подвалы. Возникали нередкие конфликты ресторанов и кафе с местными, например, из-за музыки. Гулять поздно вечером или ночью было некомфортно. Сейчас, конечно, стало много лучше. Подвалы стали арендовать для небольших лавок, магазинчиков, туристических офисов. Да и реставрация в Старом городе идет, но очень-очень медленно. У реставрации по-черепашьи есть две причины. Во-первых, большинство строений в старом городе, включая развалившиеся, являются историческими памятниками, то есть сносить их без специального разрешения нельзя. Рядом стоят еще и дома-паразиты, построенные не больше, чем 100 лет назад. Никакой исторической или культурной ценности они не представляют, к тому же они почти полностью разрушились из-за плохого качества строительства. Однако снести их можно только при единогласном решении всех жильцов. Достаточно одного упрямого (а иначе в Грузии не бывает), и все остановится. Им предлагают компенсацию, им предоставляют новые квартиры в новостройках. Но многие, особенно старики, не хотят уезжать, предпочитая умереть в родных стенах. Обычная история, через которую проходит старый центр любого мегаполиса. Во-вторых, надо принимать во внимание особенности грузинской бизнес-ментальности. Когда в Грузии продается земля, старый дом или сад, зачастую представители старшего поколения реальную стоимость своего актива оценивают не на рынке, а определяют на основе своих потребностей: сколько надо на новое жилье, на свадьбу дочери, на образование сына, ну и на обеспечение внуков и правнуков. И в итоге запрашивается совершенно неадекватная цена, что любые переговоры ставит в тупик. С такими проблемами сталкиваются во всем мире, не только в Тбилиси. Думаете, в Венеции или Мадриде когда-то было иначе? Но есть и апробированные решения. Прежде всего, с помощью налоговых инструментов. Если ты живешь и тебе принадлежит старинное здание, являющееся историческим памятником, но ты ничего не хочешь делать и тебя вполне удовлетворяет его разрушено-трущобное состояние, то будь добр, плати в бюджет особый повышенный налог. Не хочешь платить, бери компенсацию, переезжай в новую квартиру, продавай свое полуразрушенное старинное здание и дай возможность другим творить современную историю. Алеко говорит, что он с 2014 года хотел бы продолжать преображение ул. Серебряной, и у него много друзей, желающих к нему присоединиться и вложиться в развитие Старого города. С 2014 года инициативная группа с участием Алеко несколько раз заходили в Министерство экономики, Министерство туризма с предложением ввести повышенный налог на недвижимость в Старом городе, но власть не решилась на радикальные меры, видимо, исходя из популистских соображений. С другой стороны, стариков тоже можно понять как в Тбилиси, так и в других странах. Всю жизнь прожили в центре любимого города и не хотят умереть где-то в незнакомом новом микрорайоне. Сегодня у Алеко и на этот аргумент есть свое предложение. "Надо изменить политику мэрии в отношении Старого города, а Каладзе (мэр Тбилиси) следует сделать следующее", – поясняет он. В Авлабаре (район в Тбилиси в центре, на другом берегу Куры, напротив Старого города) есть гора со свободной территорией, на которой собирались построить храм. Но потом сочли, что прочности грунта для этого недостаточно, и его строительство перенесли в другое место. В этом месте за счет бюджета или с помощью инвесторов можно поставить несколько симпатичных и вписанных в ландшафт жилых корпусов, куда переселить стариков с семьями из Старого города. Скорее всего, они не стали бы протестовать, потому что это центр Тбилиси, рядом с их родными местами. Ну, и дополнить этот пряник маленьким кнутиком. Предложить комфортный переезд в новую квартиру и одновременно ввести особый налог на проживание в Старом городе. Это вопрос исключительно административной воли, поскольку быстрое развитие Старого города Тбилиси принесет огромную пользу Грузии, даст толчок новому строительству, притоку туристов, а в итоге приведет к дальнейшему экономическому процветанию Тбилиси и увеличению доходов бюджета.

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Андрей Максимов https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/04/279227937_524:0:2572:2048_100x100_80_0_0_bdca4dff9b44d27379ece34ae073884c.jpg

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грузия, общество, тбилиси, репортаж sputnik грузия