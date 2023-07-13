https://sputnik-georgia.ru/20230713/peresechenie-granitsy-mezhdu-gruziey-i-armeniey-po-id-kartam-vstupilo-v-silu-279531969.html

Пересечение границы между Грузией и Арменией по ID-картам вступило в силу

Пересечение границы между Грузией и Арменией по ID-картам вступило в силу

Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T21:01+0400

2023-07-13T21:01+0400

2023-07-13T21:30+0400

грузия

новости

общество

армения

ереван

тбилиси

ираклий гарибашвили

никол пашинян

грузино-армянские отношения

грузино-турецкая граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/09/252264757_135:278:1561:1080_1920x0_80_0_0_7497117963eadb8ceb7f175275b29cde.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. МИД Грузии сообщил о вступлении в силу соглашения, которое позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В пятницу, 7 июля, о вступлении в силу соглашения сообщил МИД Армении. Теперь после вступлении в силу соглашения в Грузии, передвижение через границу для граждан обеих стран стало возможным. Как пояснили в МИД Грузии, соглашение направлено на введение еще более выгодных условий взаимного движения для граждан Грузии и Армении. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" 12 января 2023 года в Ереване подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Республики Армения Никола Пашинян. Соглашение, подписанное премьер-министрами двух стран, заменило подписанное 19 мая 1993 года соглашение "О безвизовом передвижении граждан Республики Грузия и Республики Армения по их территориям". Для граждан Грузии Армения стала третьей страной для въезда в которую им не нужен загранпаспорт. До этого они могли без загранпаспорта посещать Турцию и Украину воздушным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, армения, ереван, тбилиси, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения, грузино-турецкая граница