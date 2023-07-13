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Пересечение границы между Грузией и Арменией по ID-картам вступило в силу
Пересечение границы между Грузией и Арменией по ID-картам вступило в силу
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T21:01+0400
2023-07-13T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. МИД Грузии сообщил о вступлении в силу соглашения, которое позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В пятницу, 7 июля, о вступлении в силу соглашения сообщил МИД Армении. Теперь после вступлении в силу соглашения в Грузии, передвижение через границу для граждан обеих стран стало возможным. Как пояснили в МИД Грузии, соглашение направлено на введение еще более выгодных условий взаимного движения для граждан Грузии и Армении. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" 12 января 2023 года в Ереване подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Республики Армения Никола Пашинян. Соглашение, подписанное премьер-министрами двух стран, заменило подписанное 19 мая 1993 года соглашение "О безвизовом передвижении граждан Республики Грузия и Республики Армения по их территориям". Для граждан Грузии Армения стала третьей страной для въезда в которую им не нужен загранпаспорт. До этого они могли без загранпаспорта посещать Турцию и Украину воздушным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, армения, ереван, тбилиси, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения, грузино-турецкая граница
грузия, новости, общество, армения, ереван, тбилиси, ираклий гарибашвили, никол пашинян, грузино-армянские отношения, грузино-турецкая граница
Пересечение границы между Грузией и Арменией по ID-картам вступило в силу
21:01 13.07.2023 (обновлено: 21:30 13.07.2023)
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. МИД Грузии сообщил о вступлении в силу соглашения, которое позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам.
В пятницу, 7 июля, о вступлении в силу соглашения сообщил МИД Армении. Теперь после вступлении в силу соглашения в Грузии, передвижение через границу для граждан обеих стран стало возможным.
Как пояснили в МИД Грузии, соглашение направлено на введение еще более выгодных условий взаимного движения для граждан Грузии и Армении.
"Согласно соглашению, граждане Грузии и Армении имеют право выезжать из Грузии в Армению и обратно, имея биометрическую идентификационную карту, через пограничный пункт, разрешенный для международных поездок", – говорится в сообщении МИД Грузии.
Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" 12 января 2023 года в Ереване подписали премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Республики Армения Никола Пашинян.
Соглашение, подписанное премьер-министрами двух стран, заменило подписанное 19 мая 1993 года соглашение "О безвизовом передвижении граждан Республики Грузия и Республики Армения по их территориям".
Для граждан Грузии Армения стала третьей страной для въезда в которую им не нужен загранпаспорт. До этого они могли без загранпаспорта посещать Турцию и Украину воздушным путем.