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Подросток утонул в реке на западе Грузии
Подросток утонул в реке на западе Грузии
Мальчик занимался тхеквондо и был там на спортивных сборах 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T18:13+0400
2023-07-13T18:13+0400
2023-07-13T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Подросток 17 лет утонул в реке Абаша, недалеко от Мартвильского каньона (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщила телекомпания "Рустави 2". По данным СМИ, мальчик занимался тхеквондо и был там на спортивных сборах. Другие детали случившегося пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, абаша, самегрело
новости, грузия, происшествия, абаша, самегрело
Подросток утонул в реке на западе Грузии
Мальчик занимался тхеквондо и был там на спортивных сборах
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Подросток 17 лет утонул в реке Абаша, недалеко от Мартвильского каньона (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщила телекомпания "Рустави 2".
По данным СМИ, мальчик занимался тхеквондо и был там на спортивных сборах.
Другие детали случившегося пока не сообщаются.