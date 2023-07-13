https://sputnik-georgia.ru/20230713/podrostok-utonul-v-reke-na-zapade-gruzii-279524088.html

Подросток утонул в реке на западе Грузии

Подросток утонул в реке на западе Грузии

Мальчик занимался тхеквондо и был там на спортивных сборах 13.07.2023, Sputnik Грузия

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новости

грузия

происшествия

абаша

самегрело

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Подросток 17 лет утонул в реке Абаша, недалеко от Мартвильского каньона (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщила телекомпания "Рустави 2". По данным СМИ, мальчик занимался тхеквондо и был там на спортивных сборах. Другие детали случившегося пока не сообщаются. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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