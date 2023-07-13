https://sputnik-georgia.ru/20230713/putin-rossiya-ne-budet-izolirovatsya-ot-ostalnogo-mira-na-svoem-puti-279530714.html

Путин: Россия не будет изолироваться от остального мира на своем пути

Путин: Россия не будет изолироваться от остального мира на своем пути

Президент России выступил на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь" 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Россия не сдастся и будет идти вперед собственным путем, не изолируясь от мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши оппоненты рассчитывали, что мы отступимся, сдадимся, но так не будет, как мы частно говорим в таких случаях: Россия будет идти только вперед, причем своим собственным путем, не изолируясь ни от кого. На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы, распространением свободы", – сказал Путин на Форуме будущих технологий "Квантовый мир. Вычисления и связь".Ответ на внешние вызовыПравящие элиты некоторых стран устроили России технологическую блокаду, заявил президент РФ.Президент подчеркнул, что российская экономика, социальная сфера должны быть переведены на новые принципы работы."Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы. Внедрить управление на новых данных. На основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным", – сказал он.Путин отметил, что речь идет о кратном повышении качества управления и производительности труда.Научные альянсы России с другими странамиПрезидент также заявил, что Россия намерена расширять равноправные и взаимовыгодные научные альянсы с другими государствами.Он пообещал, что в рамках российского председательства в БРИКС в следующем году Россия будет обсуждать с партнерами конкретные проекты по целому ряду значимых сфер, в том числе передовые технологии в вычислениях, разработке, хранении и передаче данных.Российский лидер поручил поручил продумать меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования."Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования", – сказал Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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