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Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в первой половине 2023 года?
Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в первой половине 2023 года?
Рост пассажиропотока зафиксирован во всех международных аэропортах Грузии 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T09:00+0400
2023-07-13T09:00+0400
2023-07-13T09:00+0400
грузия
туризм
экономика
мариам квривишвили
тбилисский международный аэропорт
кутаисский международный аэропорт
местиа
натахтари
батумский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. По сравнению с количеством пассажиров, обслуженных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%.По данным Минэкономики, Тбилисский международный аэропорт за шесть месяцев 2023 года принял 1,6 миллиона человек, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года, кроме того, показатели восстановлены на 84% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Аналогично положительная картина и в статистике Кутаисского международного аэропорта: перевезено 667,3 тысячи пассажиров, рост по сравнению с общим показателем за два квартала 2022 и 2019 года составляет 103% и 83% соответственно. Батумский международный аэропорт обслужил 236,4 тысячи пассажиров, тем самым восстановив данные до пандемии на 96%. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток вырос на 9%. По информации Квривишвили, сегодня у аэропортов Грузии около 50 международных авиакомпаний-партнеров, которые обеспечивают прямое авиасообщение более чем по 60 направлениям.Кроме того, положительная динамика роста пассажиропотока наблюдается и в аэропортах местного назначения – Местиа, Амбролари и Натахтари. Это, по словам Квривишвили, способствует дальнейшему укреплению авиационной отрасли, а также туристического сектора в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, местиа, натахтари, батумский международный аэропорт
грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, местиа, натахтари, батумский международный аэропорт
Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в первой половине 2023 года?
Рост пассажиропотока зафиксирован во всех международных аэропортах Грузии
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
По сравнению с количеством пассажиров, обслуженных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%.
"Соответственно, в январе-июне их данные по пассажиропотоку сравнялись с допандемийным уровнем", – заявила Квривишвили.
По данным Минэкономики, Тбилисский международный аэропорт за шесть месяцев 2023 года принял 1,6 миллиона человек, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года, кроме того, показатели восстановлены на 84% по сравнению с первым полугодием 2019 года.
Аналогично положительная картина и в статистике Кутаисского международного аэропорта: перевезено 667,3 тысячи пассажиров, рост по сравнению с общим показателем за два квартала 2022 и 2019 года составляет 103% и 83% соответственно.
Батумский международный аэропорт обслужил 236,4 тысячи пассажиров, тем самым восстановив данные до пандемии на 96%. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток вырос на 9%.
Пассажиропоток в международных аэропортах Грузии в январе-июне 2023 года
Аэропорт
Кол-во пассажиров, чел
Рост,%
Тбилиси
1 566 251
35
Кутаиси
667 305
103
Батуми
236 444
9
По информации Квривишвили, сегодня у аэропортов Грузии около 50 международных авиакомпаний-партнеров, которые обеспечивают прямое авиасообщение более чем по 60 направлениям.
"Это означает, что наша страна и дальше будет одним из самых востребованных направлений для международных пассажиров и туристов", – отметила замминистра
Кроме того, положительная динамика роста пассажиропотока наблюдается и в аэропортах местного назначения – Местиа, Амбролари и Натахтари. Это, по словам Квривишвили, способствует дальнейшему укреплению авиационной отрасли, а также туристического сектора в стране.