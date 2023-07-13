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Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в первой половине 2023 года?

Сколько пассажиров приняли аэропорты Грузии в первой половине 2023 года?

Рост пассажиропотока зафиксирован во всех международных аэропортах Грузии 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T09:00+0400

2023-07-13T09:00+0400

2023-07-13T09:00+0400

грузия

туризм

экономика

мариам квривишвили

тбилисский международный аэропорт

кутаисский международный аэропорт

местиа

натахтари

батумский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Аэропорты Грузии обслужили до 2,5 миллиона пассажиров в первом полугодии 2023 года, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. По сравнению с количеством пассажиров, обслуженных в 2019 году, показатель восстановления пассажиропотока составляет 85%.По данным Минэкономики, Тбилисский международный аэропорт за шесть месяцев 2023 года принял 1,6 миллиона человек, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2022 года, кроме того, показатели восстановлены на 84% по сравнению с первым полугодием 2019 года. Аналогично положительная картина и в статистике Кутаисского международного аэропорта: перевезено 667,3 тысячи пассажиров, рост по сравнению с общим показателем за два квартала 2022 и 2019 года составляет 103% и 83% соответственно. Батумский международный аэропорт обслужил 236,4 тысячи пассажиров, тем самым восстановив данные до пандемии на 96%. По сравнению с первым полугодием прошлого года пассажиропоток вырос на 9%. По информации Квривишвили, сегодня у аэропортов Грузии около 50 международных авиакомпаний-партнеров, которые обеспечивают прямое авиасообщение более чем по 60 направлениям.Кроме того, положительная динамика роста пассажиропотока наблюдается и в аэропортах местного назначения – Местиа, Амбролари и Натахтари. Это, по словам Квривишвили, способствует дальнейшему укреплению авиационной отрасли, а также туристического сектора в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, мариам квривишвили, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, местиа, натахтари, батумский международный аэропорт