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Убийство в Тбилиси – виновный проведет в тюрьме 10 лет
Убийство в Тбилиси – виновный проведет в тюрьме 10 лет
Мужчина зарезал ножом своего сотрудника у своего дома и получил 10 лет лишения свободы 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T20:14+0400
2023-07-13T20:14+0400
2023-07-13T20:37+0400
грузия
происшествия
новости
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Тбилисский суд присяжным признал виновным обвиняемого в убийстве из мести в Тбилиси, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. На суде стороне обвинения удалось доказать присяжным заседателям, что 30 октября 2023 года обвиняемый убил своего сотрудника. До этого между ними произошла ссора во время распития алкогольных напитков на стройке, где они работали. Мужчина зарезал ножом своего сотрудника у своего дома. Виновный в убийстве приговорен к 10 годам лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Убийство в Тбилиси – виновный проведет в тюрьме 10 лет
20:14 13.07.2023 (обновлено: 20:37 13.07.2023)
Мужчина зарезал ножом своего сотрудника у своего дома и получил 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 13 июл – Sputnik. Тбилисский суд присяжным признал виновным обвиняемого в убийстве из мести в Тбилиси, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
На суде стороне обвинения удалось доказать присяжным заседателям, что 30 октября 2023 года обвиняемый убил своего сотрудника.
До этого между ними произошла ссора во время распития алкогольных напитков на стройке, где они работали.
Мужчина зарезал ножом своего сотрудника у своего дома.
Виновный в убийстве приговорен к 10 годам лишения свободы.