https://sputnik-georgia.ru/20230713/vavilov-o-vizite-matvienko-v-pekin-zernovom-koridore-iz-rf-v-kitay-ekspansii-nato-v-aziyu-279517297.html
Вавилов о визите Матвиенко в Пекин, зерновом коридоре из РФ в Китай, экспансии НАТО в Азию
Вавилов о визите Матвиенко в Пекин, зерновом коридоре из РФ в Китай, экспансии НАТО в Азию
То, насколько по-разному Китай встречал главу Минфина США Джанет Йеллен и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в Пекине, отлично иллюстрирует реальное... 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T13:38+0400
2023-07-13T13:38+0400
2023-07-13T13:38+0400
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джанет йеллен
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Какие вопросы обсуждались на встрече Матвиенко с Си Цзиньпином? Что значит создание нового сухопутного зернового коридора из России в Китай? Зачем Япония и Южная Корея пытаются интегрироваться в НАТО? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, пекин, китай, сша, валентина матвиенко, джанет йеллен, си цзиньпин, совет федерации рф, нато, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, пекин, китай, сша, валентина матвиенко, джанет йеллен, си цзиньпин, совет федерации рф, нато, видео
Вавилов о визите Матвиенко в Пекин, зерновом коридоре из РФ в Китай, экспансии НАТО в Азию
То, насколько по-разному Китай встречал главу Минфина США Джанет Йеллен и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в Пекине, отлично иллюстрирует реальное отношение Китая к России и США
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Какие вопросы обсуждались на встрече Матвиенко с Си Цзиньпином? Что значит создание нового сухопутного зернового коридора из России в Китай? Зачем Япония и Южная Корея пытаются интегрироваться в НАТО?
Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.