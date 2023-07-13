https://sputnik-georgia.ru/20230713/vavilov-o-vizite-matvienko-v-pekin-zernovom-koridore-iz-rf-v-kitay-ekspansii-nato-v-aziyu-279517297.html

Вавилов о визите Матвиенко в Пекин, зерновом коридоре из РФ в Китай, экспансии НАТО в Азию

Вавилов о визите Матвиенко в Пекин, зерновом коридоре из РФ в Китай, экспансии НАТО в Азию

То, насколько по-разному Китай встречал главу Минфина США Джанет Йеллен и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в Пекине, отлично иллюстрирует реальное... 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T13:38+0400

2023-07-13T13:38+0400

2023-07-13T13:38+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Какие вопросы обсуждались на встрече Матвиенко с Си Цзиньпином? Что значит создание нового сухопутного зернового коридора из России в Китай? Зачем Япония и Южная Корея пытаются интегрироваться в НАТО? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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сша

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