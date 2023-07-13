https://sputnik-georgia.ru/20230713/voennyy-ekspert-leonkov-o-provalnom-sammite-nato-v-vilnyuse-279512945.html

Военный эксперт Леонков о провальном саммите НАТО в Вильнюсе

Военный эксперт Леонков о провальном саммите НАТО в Вильнюсе

Украина провалила контрнаступление, к которому Запад усиленно готовил ее много месяцев, а потому теперь НАТО не создает даже видимости разговора на равных с... 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T12:26+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. Что такое совет "Украина-НАТО" и полезен ли он для Киева? Как США поставили Зеленского на место? Почему вопрос Украины был лишь прикрытием для обсуждения других тем на саммите? Обо всем этом смотрите в видео.

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