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Землетрясение произошло в Грузии
Землетрясение произошло в Грузии
Эпипцентр землетрясения находился в в селе Эштия Ниноцмиминдского района 13.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-13T10:07+0400
2023-07-13T10:07+0400
2023-07-13T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает телекомпания "Рустави 2".Эпицентр землетрясения, которое произошло в 08:44, находился в селе Эштия. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, самцхе-джавахети
Землетрясение произошло в Грузии
10:07 13.07.2023 (обновлено: 10:10 13.07.2023)
Эпипцентр землетрясения находился в в селе Эштия Ниноцмиминдского района
ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 08:44, находился в селе Эштия.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.