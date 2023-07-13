https://sputnik-georgia.ru/20230713/zemletryasenie-proizoshlo-v-gruzii-279508737.html

Землетрясение произошло в Грузии

Землетрясение произошло в Грузии

Эпипцентр землетрясения находился в в селе Эштия Ниноцмиминдского района 13.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-13T10:07+0400

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самцхе-джавахети

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ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в регионе Самцхе-Джавахети, сообщает телекомпания "Рустави 2".Эпицентр землетрясения, которое произошло в 08:44, находился в селе Эштия. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самцхе-джавахети

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