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https://sputnik-georgia.ru/20230714/bezzuboy-evrope-grozit-voyna-s-ukrainoy-279573767.html
"Беззубой Европе" грозит война с Украиной
"Беззубой Европе" грозит война с Украиной
Скандальный саммит НАТО принес разочарование не только Зеленскому и его хунте. Он стал тревожным звоночком для всех европейских стран — членов альянса 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T21:52+0400
2023-07-14T21:52+0400
в мире
политика
европа
украина
сша
нато
колумнисты
обострение ситуации вокруг украины
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Жесткая позиция США по Украине, практически приговорившая все надежды Незалежной на членство в НАТО, напомнила европейцам, что Вашингтон в любой момент может слить их так же быстро и несентиментально, как сейчас сливает Киев, пишет колумнист РИА Новости.На протяжении многих лет бывшая УССР из кожи вон лезла, подстраиваясь под стандарты НАТО. На протяжении последних полутора лет она рушила свои города и гнала на смерть своих мужчин — лишь бы влезть в альянс, хоть тушкой, хоть чучелком. Были пролиты реки крови буквально. Ну и каков результат?"Никаких гарантий безопасности (Украине) — и уж тем более членства в НАТО — США предлагать не должны ни сейчас, ни по окончании конфликта", — чеканят американские военные аналитики. Всем спасибо, все свободны.Но в каком положении по окончании конфликта оказывается Европа? Главным призом ей было обещано мародерство на развалинах России. Однако развалин нету. Так ради чего они пролюбили свою экономику и добровольно разоружились, лишив свою армию техники, снарядов и вооружений? Проигрыш на Украине сулит им десятилетия бедности, бунтов и развала в перспективе.Да ладно бы дело было только в экономике. Но ведь и военный альянс со Штатами выглядит теперь очень ненадежным предприятием. Если США откровенно отказались защищать Украину, что помешает им точно так же отказаться защищать Европу.Американский глубинный народ в массе своей стоит за изоляционизм, требуя забить на все внешние вызовы и заняться внутренней повесткой. Все главные конкуренты Байдена, что от республиканцев, что от демократов, обещают прекратить конфликт на Украине. Продать населению защиту демократии в Незалежной больше не удается — американские избиратели догадались, что война в Европе может перекинуться через океан, и совершенно не хотят, чтобы к ним прилетели российские ракеты.В такой ситуации европейцы начинают глубже вчитываться в пятую статью НАТО и видят, что, в сущности, она очень расплывчата. Да, все страны альянса обязуются выступить на защиту пострадавшего от агрессии члена, но защита эта может быть очень разной. Она может выражаться, например, в поставке вооружений, а может и вообще в дипломатических мерах типа правительственных нот с осуждением агрессии.Несмотря на то, что Украина в НАТО не вступила, по сути, пятую статью по отношению к ней альянс уже применил — все вассалы США в той или иной мере выступили на ее защиту. Ну и много пользы это Украине принесло?Еще в эпоху холодной войны общественность регулярно обсуждала вопрос "пожертвуют ли Штаты Нью-Йорком ради Берлина?", если случится война с СССР. Сейчас этот вопрос вновь встает во весь рост. Насчет Риги, Вильнюса, Таллина сомнений ни у кого уже нет. Но вот жителям Берлина есть над чем призадуматься.Раньше у жителей старой Европы могли быть какие-то иллюзии насчет своего привилегированного статуса в альянсе. Но после того как американцы разбомбили Югославию, европейцам не приходится надеяться на то, что в Вашингтоне их пожалеют и защитят. Ну а свои собственные армии они давно сдали под американское руководство, а за последние полтора года еще изрядно их обескровили. Обороноспособность Европы выглядит на сегодня очень проблематично."(Европейский) континент расколот, а его военных трат недостаточно. Мысль, что он удержит Россию в одиночку, — фантастика", — печально констатирует положение дел в "беззубой Европе" британская The Telegraph.Но дело тут, конечно, не в сдерживании нашей страны. "Идея, что Россия превратит Украину в плацдарм для дальнейшего нападения на Европу, &lt;...&gt; представляется поистине смехотворной", — признают сами американцы.Таким образом, если боевые действия между Россией и Украиной прекратятся, в самом центре Европы окажется здоровенная, натренированная, прекрасно вооруженная армия с неслабым боевым опытом, заботливо снабжаемая всем необходимым из США. По результатам СВО эта армия будет заметно, как бы это выразиться, расстроена. Никакой работы и мирной жизни для этих людей не будет: Украина — это на сегодня выжженная земля.Ну и куда же пойдет миллион рассерженных украинских мужчин, которые видели, как их товарищи гибли за НАТО и за миллиарды Зеленского, как их бесконечно обманывали и презирали европейские "друзья и партнеры"? На востоке они уже огребли от российских военных по самое не балуйся. Так не обратят ли они свои взоры на Запад?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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Виктория Никифорова
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в мире, политика, европа, украина, сша, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, европа, украина, сша, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины

"Беззубой Европе" грозит война с Украиной

21:52 14.07.2023
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза
Флаги Украины и Европейского Союза - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2023
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Виктория Никифорова - Sputnik Грузия
Виктория Никифорова
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Скандальный саммит НАТО принес разочарование не только Зеленскому и его хунте. Он стал тревожным звоночком для всех европейских стран — членов альянса
Жесткая позиция США по Украине, практически приговорившая все надежды Незалежной на членство в НАТО, напомнила европейцам, что Вашингтон в любой момент может слить их так же быстро и несентиментально, как сейчас сливает Киев, пишет колумнист РИА Новости.
На протяжении многих лет бывшая УССР из кожи вон лезла, подстраиваясь под стандарты НАТО. На протяжении последних полутора лет она рушила свои города и гнала на смерть своих мужчин — лишь бы влезть в альянс, хоть тушкой, хоть чучелком. Были пролиты реки крови буквально. Ну и каков результат?
"Никаких гарантий безопасности (Украине) — и уж тем более членства в НАТО — США предлагать не должны ни сейчас, ни по окончании конфликта", — чеканят американские военные аналитики. Всем спасибо, все свободны.

Вашингтон вполне можно понять. Все основные цели США в российско-украинском кейсе уже достигнуты. Связи между Германией и Россией разрушены, экономика Европы порвана в клочья, европейские производства мигрируют в Штаты. Прибыль зафиксирована, США выходят в кеш. Риски мировой войны им сейчас даром не нужны.

Но в каком положении по окончании конфликта оказывается Европа? Главным призом ей было обещано мародерство на развалинах России. Однако развалин нету. Так ради чего они пролюбили свою экономику и добровольно разоружились, лишив свою армию техники, снарядов и вооружений? Проигрыш на Украине сулит им десятилетия бедности, бунтов и развала в перспективе.
Да ладно бы дело было только в экономике. Но ведь и военный альянс со Штатами выглядит теперь очень ненадежным предприятием. Если США откровенно отказались защищать Украину, что помешает им точно так же отказаться защищать Европу.
Американский глубинный народ в массе своей стоит за изоляционизм, требуя забить на все внешние вызовы и заняться внутренней повесткой. Все главные конкуренты Байдена, что от республиканцев, что от демократов, обещают прекратить конфликт на Украине. Продать населению защиту демократии в Незалежной больше не удается — американские избиратели догадались, что война в Европе может перекинуться через океан, и совершенно не хотят, чтобы к ним прилетели российские ракеты.
В такой ситуации европейцы начинают глубже вчитываться в пятую статью НАТО и видят, что, в сущности, она очень расплывчата. Да, все страны альянса обязуются выступить на защиту пострадавшего от агрессии члена, но защита эта может быть очень разной. Она может выражаться, например, в поставке вооружений, а может и вообще в дипломатических мерах типа правительственных нот с осуждением агрессии.

Характерно, что единственный раз в истории пресловутая статья была использована в пользу Соединенных Штатов. После теракта 11 сентября все страны — члены альянса взялись защищать американских хозяев от "агрессии". В пользу европейских стран это правило пока не работало ни разу.

Несмотря на то, что Украина в НАТО не вступила, по сути, пятую статью по отношению к ней альянс уже применил — все вассалы США в той или иной мере выступили на ее защиту. Ну и много пользы это Украине принесло?
Еще в эпоху холодной войны общественность регулярно обсуждала вопрос "пожертвуют ли Штаты Нью-Йорком ради Берлина?", если случится война с СССР. Сейчас этот вопрос вновь встает во весь рост. Насчет Риги, Вильнюса, Таллина сомнений ни у кого уже нет. Но вот жителям Берлина есть над чем призадуматься.
Раньше у жителей старой Европы могли быть какие-то иллюзии насчет своего привилегированного статуса в альянсе. Но после того как американцы разбомбили Югославию, европейцам не приходится надеяться на то, что в Вашингтоне их пожалеют и защитят. Ну а свои собственные армии они давно сдали под американское руководство, а за последние полтора года еще изрядно их обескровили. Обороноспособность Европы выглядит на сегодня очень проблематично.
"(Европейский) континент расколот, а его военных трат недостаточно. Мысль, что он удержит Россию в одиночку, — фантастика", — печально констатирует положение дел в "беззубой Европе" британская The Telegraph.
Но дело тут, конечно, не в сдерживании нашей страны. "Идея, что Россия превратит Украину в плацдарм для дальнейшего нападения на Европу, <...> представляется поистине смехотворной", — признают сами американцы.

Опасность грозит европейцам совсем с другого фронта. Дело в том, что американцы планируют превращать послевоенную Украину в "дикобраза", то есть, не давая ей никаких гарантий, просто накачивать оружием и тренировать ее бойцов.

Таким образом, если боевые действия между Россией и Украиной прекратятся, в самом центре Европы окажется здоровенная, натренированная, прекрасно вооруженная армия с неслабым боевым опытом, заботливо снабжаемая всем необходимым из США. По результатам СВО эта армия будет заметно, как бы это выразиться, расстроена. Никакой работы и мирной жизни для этих людей не будет: Украина — это на сегодня выжженная земля.
Ну и куда же пойдет миллион рассерженных украинских мужчин, которые видели, как их товарищи гибли за НАТО и за миллиарды Зеленского, как их бесконечно обманывали и презирали европейские "друзья и партнеры"? На востоке они уже огребли от российских военных по самое не балуйся. Так не обратят ли они свои взоры на Запад?
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
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