https://sputnik-georgia.ru/20230714/dve-vershiny-gruziya-prazdnuet-dni-rozhdeniya-nodara-dumbadze-i-vazha-pshavela-279462199.html

Две вершины: Грузия празднует дни рождения Нодара Думбадзе и Важа-Пшавела

Две вершины: Грузия празднует дни рождения Нодара Думбадзе и Важа-Пшавела

Грузинский литературный мир, и не только, сегодня, 14 июля, празднует дни рождения двух культовых писателей – Нодара Думбадзе (95 года) и Важа-Пшавела (162... 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T12:01+0400

2023-07-14T12:01+0400

2023-07-14T12:01+0400

нодар думбадзе

культура

грузия

общество

важа пшавела

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Две высоты и глубины – настоящая гордость Грузии и ее идентичность в самом прекрасном цветении. Произведения этих выдающихся писателей до сих пор актуальны и интересны – их ставят на театральных подмостках, экранизируют и передают из поколения в поколение.Sputnik Грузия вспоминает двух классиков грузинской литературы и самые известные их произведения.Орел грузинской поэзииУ грузин есть одна интересная особенность – самых любимых и близких народу культурных и общественных деятелей страна называет просто по имени. Никаких фамилий и тем более отчеств. Просто Галактион, а не Галактион Табидзе, Илья, а не Илья Чавчавадзе, Акакий, а не Акакий Церетели. Так люди Грузии выражают к этим выдающимся личностям пламенную любовь, глубокое почтение и признательность за то, что они сделали для родины. Одним из таких всенародно любимых грузинских поэтов и писателей безусловно является Важа Пшавела, или просто Важа. Человек, которому в своих произведениях удалось запечатлеть Грузию неподдельной, красивой и сильной.Рожденный в семье священника в краю Пшави, в селе Чаргали Душетского района, Лука Разикашвили (настоящее имя писателя) воспитывался среди горцев – пшавов и хевсуров. Классическое образование получил в Телавском духовном училище, а в шестнадцать лет юноша стал учиться в двухклассном гражданском училище при Тифлисском учительском институте.В 1879 году Лука поступил в учительскую семинарию города Гори, где сблизился с кружком грузинских народников, руководителем которого был Михаил Кипиани. Однако вскоре порвал связь с народниками и был направлен учителем в село Эрцо в Тианети, но вскоре был вынужден оставить службу из-за доноса. В течение последующих лет жизни обычным занятием для него стало земледелие, Луке также часто приходилось пасти овец в горах.В 1883 году будущий писатель уехал в Петербург и стал вольным слушателем юридического факультета, но через год из-за материальных затруднений вернулся на родину. После возвращения из Петербурга он стал учителем в семье князя Амилахвари. С 1888 года Важа-Пшавела жил в родном Чаргали. Вместе с другими крестьянами пахал землю, ухаживал за скотом и охотился.Он пользовался огромной любовью односельчан, беспредельно любил горы и очень редко спускался в низину. Именно в горах длинными ясными ночами он написал свои гениальные поэмы и стихотворения.Литературный дебют будущего классика грузинской литературы под псевдонимом Важа Пшавела состоялся в 1881 году. Живя простой жизнью и традициями горцев, Важе блестяще удавалось почти этнографически описывать картины жизни горцев и вместе с тем воссоздавать целый мир мифологических представлений.Он обращался к героическому прошлому грузинского народа, много рассуждал о проблематике взаимоотношений человека и общества, человека и природы, любви и долга перед народом. В поэмах "Алуда Кетелаури" и "Гость и хозяин" изображен конфликт между личностью и общиной. Его герои, сильные духом люди, с чувством собственного достоинства и жаждой свободы, выступают против некоторых отживших законов общины. Важа много писал об испытаниях, выпавших на долю Грузии.Все творчество Важа-Пшавела проникнуто какой-то исключительной романтической меланхолией. Как певец родной природы Пшавела не имел равных в грузинской поэзии. Его стиль отличает особенное одухотворение природы. Пейзажи полны движения и внутренних конфликтов, а язык насыщен всеми богатствами народного языка, и вместе с тем это безукоризненно точный литературный грузинский язык."Солнечный писатель"Нодар Думбадзе – автор гениальных произведений "Закон вечности", "Я, бабушка, Илико и Илларион", "Кукарача", "Я вижу солнце" и других. Его называли "солнечным" человеком, чьи произведения являлись и продолжают быть квинтэссенцией добра и вселенской мудрости.Чего стоит только сформулированный писателем закон: "Душа человека во сто крат тяжелее его тела… Она настолько тяжела, что один человек не в силах нести ее… И потому мы, люди, пока живы, должны стараться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы – мою, я – другого, другой – третьего и так до бесконечности… Дабы смерть человека не обрекла нас на одиночество в жизни…"Родился Думбадзе в Тбилиси. В 1937 году его отец Владимир Думбадзе и мать Анна Бахтадзе, а также оба брата были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности и сосланы в ГУЛАГ. Из-за ареста родителей будущий писатель рос у родственников в Абхазии, а затем в селе Хидистави, расположенном в регионе Гурия. К слову, Хидистави негласно описывается в книге "Я, бабушка, Илико и Илларион". Сейчас в селе работает музей имени писателя.Окончив среднюю школу, Думбадзе поступил в Тбилисский университет на экономический факультет, который окончил в 1950 году. Несколько лет работал в университете лаборантом. А с 1957 года Нодар Думбадзе переключается целиком на литературную работу, работал в журналах "Цискари" ("Рассвет"), "Нианги" ("Крокодил"). В 1962-1965 годах был сотрудником сценарного отдела на киностудии "Грузия-фильм".Его перу принадлежат такие известные грузинские произведения, как романы "Солнечная ночь", "Не тревожься, мама", "Белые флаги", а также рассказы "Хеладос", "Коррида" и многие другие.С 1951 года и до самой смерти был женат на Нанули Гугунава, дочери писателя – Манана (литературовед) и Кетеван (телепродюсер). Его сын Заза умер в возрасте 5 лет. Ушел из жизни писатель от четвертого инфаркта 14 сентября 1984 года. Похоронен в Тбилиси в парке Мзиури, созданном в 1982 году для тбилисской молодежи по инициативе писателя. В 2009 году его прах был перенесен в пантеон Мтацминда."Читатель безоглядно верил Нодару Думбадзе. За счет уникальной художественной памяти он, словно видеокамера, фиксировал людей и события, а затем мощью своего огромного таланта правдиво их воспроизводил. Оживлял убедительные зрительные образы авторской мыслью. Неслучайно романы Думбадзе так удачно поддаются экранизации. И, кстати, легко переводятся. Они изданы в 68 странах на 94 языках", – пишет колумнист Sputnik Грузия Гоги Вардзиели.И действительно, Нодар Думбадзе является одним из самых любимых авторов в Грузии и занимает особое место в грузинской литературе. Думбадзе – душа Грузии, задумчивая, светлая, справедливая и вечная.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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нодар думбадзе, культура, грузия, общество, важа пшавела