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Глава МИД Приднестровья: к чему ведут поставки оружия Кишиневу и учения возле границ ПМР?
Глава МИД Приднестровья: к чему ведут поставки оружия Кишиневу и учения возле границ ПМР?
Существует определенная политическая позиция в том, чтобы не использовать механизм переговорного формата "5+2" для решения проблемы Приднестровья 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T11:04+0400
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Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев. По словам дипломата, на сегодняшний день это представляет серьезную угрозу. Почему посреднические усилия ОБСЕ должны быть более эффективными? Можно ли ожидать возобновления формата "5+2" до конца года? Есть ли основания для изменения миротворческого механизма и какие риски для региона несет украинский кризис? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, кишинев, обсе, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, кишинев, обсе, видео

Глава МИД Приднестровья: к чему ведут поставки оружия Кишиневу и учения возле границ ПМР?

11:04 14.07.2023 (обновлено: 11:07 14.07.2023)
© video: Sputnik / Нина Зотина
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Существует определенная политическая позиция в том, чтобы не использовать механизм переговорного формата "5+2" для решения проблемы Приднестровья
Об этом в эксклюзивном интервью "Sputnik на русском" заявил глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.
По словам дипломата, на сегодняшний день это представляет серьезную угрозу.
Почему посреднические усилия ОБСЕ должны быть более эффективными? Можно ли ожидать возобновления формата "5+2" до конца года? Есть ли основания для изменения миротворческого механизма и какие риски для региона несет украинский кризис?
Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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