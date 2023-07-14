https://sputnik-georgia.ru/20230714/kakogo-chisla-medovyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279553988.html
Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника
Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника
Медовый Спас – древний праздник, посвященный сбору урожая, который православные ежегодно отмечают в августе 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T13:09+0400
2023-07-14T13:09+0400
2023-07-14T13:09+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23395/71/233957143_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_f9886e67fef148dfe0129db31b9fec2b.jpg
Дата Медового Спаса, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, неизменна в календаре каждый год Праздник имеет свою историю – она связана с Сыном Божьим и с Его деяниями. Отсюда и название праздника "Спас" – сокращенное от "Спаситель". Какого числа отмечают Медовый Спас в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Медовый Спас Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа – один из древнейших праздников приурочен к началу сбора меда на пасеках. В Медовый Спас в старину спешили собрать мед – люди считали, что после 14 августа пчелы начинают приносить "неправильный" мед. А кушать мед, который считали целебным, можно было только после освещения в церкви. В церквях в этот день проводят малое водосвятие, поэтому праздник также называют Мокрый Спас, или Спас на воде. Кроме меда и воды, 14 августа освящают целебные травы и мак, чтобы здоровье было крепким, а дела процветали. Так появилось еще одно название Медового Спаса – Маковей. В Медовый Спас начинается один из многодневных постов церковного календаря – Успенский, поэтому к празднику хозяйки готовили медовики и пряники из постного теста, которые запивали квасом. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23395/71/233957143_138:0:2362:1668_1920x0_80_0_0_7a180e7d5e9b5d32107ce49b4aff07dc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника
Медовый Спас – древний праздник, посвященный сбору урожая, который православные ежегодно отмечают в августе
Дата Медового Спаса, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, неизменна в календаре каждый год
Праздник имеет свою историю – она связана с Сыном Божьим и с Его деяниями. Отсюда и название праздника "Спас" – сокращенное от "Спаситель".
Какого числа отмечают Медовый Спас в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия
.
Какого числа Медовый Спас
Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа – один из древнейших праздников приурочен к началу сбора меда на пасеках.
В Медовый Спас в старину спешили собрать мед – люди считали, что после 14 августа пчелы начинают приносить "неправильный" мед. А кушать мед, который считали целебным, можно было только после освещения в церкви.
В церквях в этот день проводят малое водосвятие, поэтому праздник также называют Мокрый Спас, или Спас на воде.
Кроме меда и воды, 14 августа освящают целебные травы и мак, чтобы здоровье было крепким, а дела процветали. Так появилось еще одно название Медового Спаса – Маковей.
В Медовый Спас начинается один из многодневных постов церковного календаря – Успенский, поэтому к празднику хозяйки готовили медовики и пряники из постного теста, которые запивали квасом.
Материал подготовлен на основе открытых источников.