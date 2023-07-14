https://sputnik-georgia.ru/20230714/kakogo-chisla-medovyy-spas-2023-data-drevnego-prazdnika-279553988.html

Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника

Какого числа Медовый Спас 2023? Дата древнего праздника

Медовый Спас – древний праздник, посвященный сбору урожая, который православные ежегодно отмечают в августе 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T13:09+0400

2023-07-14T13:09+0400

2023-07-14T13:09+0400

справки

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Дата Медового Спаса, в котором тесно переплелись народные и церковные традиции, неизменна в календаре каждый год Праздник имеет свою историю – она связана с Сыном Божьим и с Его деяниями. Отсюда и название праздника "Спас" – сокращенное от "Спаситель". Какого числа отмечают Медовый Спас в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Медовый Спас Медовый Спас ежегодно отмечают 14 августа – один из древнейших праздников приурочен к началу сбора меда на пасеках. В Медовый Спас в старину спешили собрать мед – люди считали, что после 14 августа пчелы начинают приносить "неправильный" мед. А кушать мед, который считали целебным, можно было только после освещения в церкви. В церквях в этот день проводят малое водосвятие, поэтому праздник также называют Мокрый Спас, или Спас на воде. Кроме меда и воды, 14 августа освящают целебные травы и мак, чтобы здоровье было крепким, а дела процветали. Так появилось еще одно название Медового Спаса – Маковей. В Медовый Спас начинается один из многодневных постов церковного календаря – Успенский, поэтому к празднику хозяйки готовили медовики и пряники из постного теста, которые запивали квасом. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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2023

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справки