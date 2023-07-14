https://sputnik-georgia.ru/20230714/krasochno-i-muzykalno-v-kobuleti-proydet-letniy-festival-279541015.html
Красочно и музыкально: в Кобулети пройдет летний фестиваль
Красочно и музыкально: в Кобулети пройдет летний фестиваль
Главным исполнителем фестиваля станет группа "Мгзавреби" 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T11:31+0400
2023-07-14T11:31+0400
2023-07-14T11:53+0400
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кобулети
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Летний фестиваль пройдет 15 июля в курортном городе Кобулети, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии. Фестиваль пройдет в центральном парке города, украшенном специальными декорациями. Организаторы обещают, что фестиваль, который сможет посетить каждый желающий, будет "красочным и интересным". Музыкальная программа фестиваля начнется в 18:00 концертом местных групп, а желающие посетить детские мероприятия могут прийти в 16:00. Главным исполнителем фестиваля станет популярная группа "Мгзавреби", которая исполнит всеми любимые хиты. В рамках фестиваля в парке будут функционировать открытые кафе и бары, где можно будет заказать напитки, мороженое, фрукты и блюда. Фестиваль в Кобулети завершится грандиозным фейерверком.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, культура, кобулети, аджария
туризм, грузия, культура, кобулети, аджария
Красочно и музыкально: в Кобулети пройдет летний фестиваль
11:31 14.07.2023 (обновлено: 11:53 14.07.2023)
Главным исполнителем фестиваля станет группа "Мгзавреби"
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Летний фестиваль пройдет 15 июля в курортном городе Кобулети, говорится в сообщении департамента туризма и курортов Аджарии.
Фестиваль пройдет в центральном парке города, украшенном специальными декорациями. Организаторы обещают, что фестиваль, который сможет посетить каждый желающий, будет "красочным и интересным".
Музыкальная программа фестиваля начнется в 18:00 концертом местных групп, а желающие посетить детские мероприятия могут прийти в 16:00.
Главным исполнителем фестиваля станет популярная группа "Мгзавреби", которая исполнит всеми любимые хиты.
В рамках фестиваля в парке будут функционировать открытые кафе и бары, где можно будет заказать напитки, мороженое, фрукты и блюда.
Фестиваль в Кобулети завершится грандиозным фейерверком.