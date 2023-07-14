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Нападение на журналистов на востоке Грузии – задержан один человек
Нападение на журналистов на востоке Грузии – задержан один человек
Обвиняемый ударил оператора телеканала, а также помешал журналистке другого телеканала "Рустави 2" работать 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T19:06+0400
2023-07-14T19:06+0400
2023-07-14T19:06+0400
грузия
происшествия
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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Специальная следственная служба за незаконное вмешательство в работу оператора оппозиционного телеканала "Формула" и журналистки "Рустави 2" задержала одного человека, говорится в сообщении службы. По данным следствия, обвиняемый напал на оператора "Формулы" 6 июля, когда тот работал в Сагареждо региона Кахети. Как установило расследование, обвиняемый ударил оператора телеканала, а также помешал журналистке другого телеканала "Рустави 2" работать. Следствие ведется по статьям "Насилие" и "Незаконное вмешательство в осуществление журналисткой деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, специальная следственная служба, журналисты
грузия, происшествия, новости, специальная следственная служба, журналисты
Нападение на журналистов на востоке Грузии – задержан один человек
Обвиняемый ударил оператора телеканала, а также помешал журналистке другого телеканала "Рустави 2" работать
ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Специальная следственная служба за незаконное вмешательство в работу оператора оппозиционного телеканала "Формула" и журналистки "Рустави 2" задержала одного человека, говорится в сообщении службы.
По данным следствия, обвиняемый напал на оператора "Формулы" 6 июля, когда тот работал в Сагареждо региона Кахети.
Как установило расследование, обвиняемый ударил оператора телеканала, а также помешал журналистке другого телеканала "Рустави 2" работать.
Следствие ведется по статьям "Насилие" и "Незаконное вмешательство в осуществление журналисткой деятельности".