https://sputnik-georgia.ru/20230714/napadenie-na-zhurnalistov-na-vostoke-gruzii--zaderzhan-odin-chelovek-279569248.html

Нападение на журналистов на востоке Грузии – задержан один человек

Нападение на журналистов на востоке Грузии – задержан один человек

Обвиняемый ударил оператора телеканала, а также помешал журналистке другого телеканала "Рустави 2" работать 14.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-14T19:06+0400

2023-07-14T19:06+0400

2023-07-14T19:06+0400

грузия

происшествия

новости

специальная следственная служба

журналисты

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ТБИЛИСИ, 14 июл – Sputnik. Специальная следственная служба за незаконное вмешательство в работу оператора оппозиционного телеканала "Формула" и журналистки "Рустави 2" задержала одного человека, говорится в сообщении службы. По данным следствия, обвиняемый напал на оператора "Формулы" 6 июля, когда тот работал в Сагареждо региона Кахети. Как установило расследование, обвиняемый ударил оператора телеканала, а также помешал журналистке другого телеканала "Рустави 2" работать. Следствие ведется по статьям "Насилие" и "Незаконное вмешательство в осуществление журналисткой деятельности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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