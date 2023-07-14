https://sputnik-georgia.ru/20230714/osen-2023-kakaya-pogoda-budet-v-osenniy-sezon-narodnye-primety-279572372.html

Осень 2023: какая погода будет в осенний сезон, народные приметы

Осень 2023: какая погода будет в осенний сезон, народные приметы

Осенью погода бывает полна сюрпризов – осенний сезон иногда долго радует теплыми, солнечными днями, а иногда бывает холодный и дождливый 14.07.2023, Sputnik Грузия

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справки

погода

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Долгосрочные прогнозы синоптиков часто не сбываются, в отличие от предсказаний по народным приметам, составленных на протяжении веков. Из материала Sputnik Грузия вы узнаете о народных приметах, которые подскажут, какая погода будет осенью в 2023 году. Какая погода будет осенью 2023? Осень в старину встречали трижды: 14 сентября (по старому стилю 1 сентября), 21 сентября (8 числа по старому стилю), а также 24 сентября (11 числа по старому стилю). Календарная осень в наши дни начинается 1 сентября, а астрономическая – в день осеннего равноденствия, 22 сентября. По народным приметам осенью погода будет такой же, какой была первого сентября. Хорошая погода продлится несколько дней, а может и весь сентябрь, если первого числа луна висит вверх рогами, а если вниз – это примета, что пасмурно и дождливо будет довольно долго. Какой погода будет осенью, судили и по последнему месяцу лета – по приметам теплую и солнечную осень предсказывает активность кузнечиков в августе, а шумные утки – дождливый осенний сезон. Есть примета, что, если в последние дни лета в лесу появились высокие муравейники, осень будет ранней и очень холодной. Раннюю и холодную осень предвещают птицы, которые летят очень низко, а если птицы летят высоко и не спеша – это явная примета, что бабье лето в 2023 году будет долгим. Осень будет теплой, если растения длительное время сохраняют на своих листьях паутину. Теплый осенний сезон по народным приметам предсказывает и гроза в начале сентябре. По приметам осень будет сухая, если в лесу мало рябины, а если много – осенний сезон предстоит дождливый. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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