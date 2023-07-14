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Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 77%
Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 77%
Прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие вопросы 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T16:23+0400
2023-07-14T16:23+0400
2023-07-14T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту (Средний коридор/ТМТМ) за первое полугодие 2023 года увеличились на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1,3 млн тонн. Об этом было заявлено на встрече руководителей железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана с казахстанскими грузоотправителями и экспортерами, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации "Казахстан темир жолы" (КТЖ), участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, создания благоприятных условий для транспортировки грузов по ТМТМ, пролегающему через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее – в страны Европы.Стороны договорились совместно решать вопросы дальнейшего развития ТМТМ, в частности, касательно сокращения сроков доставки грузов, улучшения процесса информирования о дислокации подвижного состава, устранения административных барьеров, расширения портовой инфраструктуры и другие.Для беспрепятственного и ускоренного пропуска грузопотоков и оперативного решения возникающих вопросов функционирует совместный виртуальный диспетчерский центр, говорится в сообщении КТЖ.По итогам встречи было отмечено, что прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие в ходе процесса перевозки вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, грузия, казахстан, новости, экономика, транспорт
азербайджан, грузия, казахстан, новости, экономика, транспорт
Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 77%
Прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие вопросы
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik.
Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту (Средний коридор/ТМТМ) за первое полугодие 2023 года увеличились на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1,3 млн тонн. Об этом было заявлено на встрече руководителей железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана с казахстанскими грузоотправителями и экспортерами, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Согласно информации "Казахстан темир жолы" (КТЖ), участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, создания благоприятных условий для транспортировки грузов по ТМТМ, пролегающему через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее – в страны Европы.
Стороны договорились совместно решать вопросы дальнейшего развития ТМТМ, в частности, касательно сокращения сроков доставки грузов, улучшения процесса информирования о дислокации подвижного состава, устранения административных барьеров, расширения портовой инфраструктуры и другие.
Для беспрепятственного и ускоренного пропуска грузопотоков и оперативного решения возникающих вопросов функционирует совместный виртуальный диспетчерский центр, говорится в сообщении КТЖ.
По итогам встречи было отмечено, что прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие в ходе процесса перевозки вопросы.