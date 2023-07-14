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https://sputnik-georgia.ru/20230714/perevozki-po-transkaspiyskomu-marshrutu-vyrosli-na-77-279564971.html
Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 77%
Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 77%
Прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие вопросы 14.07.2023, Sputnik Грузия
2023-07-14T16:23+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту (Средний коридор/ТМТМ) за первое полугодие 2023 года увеличились на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1,3 млн тонн. Об этом было заявлено на встрече руководителей железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана с казахстанскими грузоотправителями и экспортерами, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно информации "Казахстан темир жолы" (КТЖ), участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, создания благоприятных условий для транспортировки грузов по ТМТМ, пролегающему через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее – в страны Европы.Стороны договорились совместно решать вопросы дальнейшего развития ТМТМ, в частности, касательно сокращения сроков доставки грузов, улучшения процесса информирования о дислокации подвижного состава, устранения административных барьеров, расширения портовой инфраструктуры и другие.Для беспрепятственного и ускоренного пропуска грузопотоков и оперативного решения возникающих вопросов функционирует совместный виртуальный диспетчерский центр, говорится в сообщении КТЖ.По итогам встречи было отмечено, что прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие в ходе процесса перевозки вопросы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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азербайджан, грузия, казахстан, новости, экономика, транспорт
азербайджан, грузия, казахстан, новости, экономика, транспорт

Перевозки по Транскаспийскому маршруту выросли на 77%

16:23 14.07.2023
© photo: Sputnik / Valery Shustrov / Перейти в фотобанкПанорама Баку
Панорама Баку - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2023
© photo: Sputnik / Valery Shustrov
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Прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие вопросы
ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту (Средний коридор/ТМТМ) за первое полугодие 2023 года увеличились на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 1,3 млн тонн. Об этом было заявлено на встрече руководителей железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана с казахстанскими грузоотправителями и экспортерами, сообщил Sputnik Азербайджан.
Согласно информации "Казахстан темир жолы" (КТЖ), участники круглого стола обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, создания благоприятных условий для транспортировки грузов по ТМТМ, пролегающему через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее – в страны Европы.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора - Sputnik Грузия, 1920, 14.07.2023
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev
Стороны договорились совместно решать вопросы дальнейшего развития ТМТМ, в частности, касательно сокращения сроков доставки грузов, улучшения процесса информирования о дислокации подвижного состава, устранения административных барьеров, расширения портовой инфраструктуры и другие.
Для беспрепятственного и ускоренного пропуска грузопотоков и оперативного решения возникающих вопросов функционирует совместный виртуальный диспетчерский центр, говорится в сообщении КТЖ.
По итогам встречи было отмечено, что прямые контакты, установленные между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана, позволят эффективнее решать возникающие в ходе процесса перевозки вопросы.
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